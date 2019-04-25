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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Роман Емельянов: судья справился и заслуженно поставил пенальти

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов прокомментировал победу над "Крыльями Советов", передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

- Показалось, что игра была равной, но "Урал" лучше реализовал свои моменты.

- Да. "Крылья" нас в первом тайме простили. У нас во втором тоже были моменты. В целом игра равная.

- "Крылья" в первом тайме практически не дали создать вам моменты. Это заслуга "Крыльев" или "Урал" не стремился вперед?

- Соперник заряжен на победу, как и мы, но они играли дома, и было тяжело. Во втором тайме более менее.

- У игроков "Крыльев" есть претензии к судье. С чем связана такая нервозность?

- Мы на судей давили, и самарцы на судей давили. Судья справился и заслуженно поставил пенальти. Повтор сейчас посмотрели.

- У "Урала" хорошо выдался апрель. На таком фоне лучше сделать ставку на Кубок может быть?

- Все равно двигаемся от игры к игре. У нас 25 человек, все готовы играть. Тренера подумают и сделают коррективы. Через 3 дня играем с "Уфой".

- Сегодня "Урал" впервые выиграл у "Крыльев". Обращаете внимание на такие факты?

- Да, в "Вконтакте" сидел, видел, что не обыгрывали их. Слава богу, что это случилось.
Теги: Емельянов Урал Крылья Советов
Сегодня, 21:34
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