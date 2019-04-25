Россия РПЛ 2018/19
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Роман Емельянов: судья справился и заслуженно поставил пенальти
Полузащитник "Урала" Роман Емельянов прокомментировал победу над "Крыльями Советов", передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Показалось, что игра была равной, но "Урал" лучше реализовал свои моменты.
- Да. "Крылья" нас в первом тайме простили. У нас во втором тоже были моменты. В целом игра равная.
- "Крылья" в первом тайме практически не дали создать вам моменты. Это заслуга "Крыльев" или "Урал" не стремился вперед?
- Соперник заряжен на победу, как и мы, но они играли дома, и было тяжело. Во втором тайме более менее.
- У игроков "Крыльев" есть претензии к судье. С чем связана такая нервозность?
- Мы на судей давили, и самарцы на судей давили. Судья справился и заслуженно поставил пенальти. Повтор сейчас посмотрели.
- У "Урала" хорошо выдался апрель. На таком фоне лучше сделать ставку на Кубок может быть?
- Все равно двигаемся от игры к игре. У нас 25 человек, все готовы играть. Тренера подумают и сделают коррективы. Через 3 дня играем с "Уфой".
- Сегодня "Урал" впервые выиграл у "Крыльев". Обращаете внимание на такие факты?
- Да, в "Вконтакте" сидел, видел, что не обыгрывали их. Слава богу, что это случилось.
- Показалось, что игра была равной, но "Урал" лучше реализовал свои моменты.
- Да. "Крылья" нас в первом тайме простили. У нас во втором тоже были моменты. В целом игра равная.
- "Крылья" в первом тайме практически не дали создать вам моменты. Это заслуга "Крыльев" или "Урал" не стремился вперед?
- Соперник заряжен на победу, как и мы, но они играли дома, и было тяжело. Во втором тайме более менее.
- У игроков "Крыльев" есть претензии к судье. С чем связана такая нервозность?
- Мы на судей давили, и самарцы на судей давили. Судья справился и заслуженно поставил пенальти. Повтор сейчас посмотрели.
- У "Урала" хорошо выдался апрель. На таком фоне лучше сделать ставку на Кубок может быть?
- Все равно двигаемся от игры к игре. У нас 25 человек, все готовы играть. Тренера подумают и сделают коррективы. Через 3 дня играем с "Уфой".
- Сегодня "Урал" впервые выиграл у "Крыльев". Обращаете внимание на такие факты?
- Да, в "Вконтакте" сидел, видел, что не обыгрывали их. Слава богу, что это случилось.
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