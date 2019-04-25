Роман Емельянов: судья справился и заслуженно поставил пенальти

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов прокомментировал победу над "Крыльями Советов", передает корреспондентИван Долинин.- Да. "Крылья" нас в первом тайме простили. У нас во втором тоже были моменты. В целом игра равная.- Соперник заряжен на победу, как и мы, но они играли дома, и было тяжело. Во втором тайме более менее.- Мы на судей давили, и самарцы на судей давили. Судья справился и заслуженно поставил пенальти. Повтор сейчас посмотрели.- Все равно двигаемся от игры к игре. У нас 25 человек, все готовы играть. Тренера подумают и сделают коррективы. Через 3 дня играем с "Уфой".- Да, в "Вконтакте" сидел, видел, что не обыгрывали их. Слава богу, что это случилось.