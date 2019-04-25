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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200%

Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Арсенала" (0:3) в 25-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Случившееся в Туле закономерно: команда, которая на голову лучше играет, разгромила соперника, причём ещё в первом тайме. "Спартак" довольно-таки странный в последнее время, и мне кажется, что это поражение станет переломным, поскольку команда умудрилась не воспользоваться ситуацией, когда "Ростов" и "Оренбург" отвалились уже от гонки за пятое место... а теперь прицепился "Арсенал", который показывает куда более содержательный футбол и имеет куда больше шансов опередить москвичей и ворваться в Лигу Европы. На мой взгляд, "Спартак" сейчас морально подавлен, игры нет, да вообще ничего нет. И тренер принимает странные решения, то же появление Дмитрия Комбарова, ну или появление Фернандо, который не в форме во всех смыслах слова...

- О прогрессе "Арсенала":

Молодцы! Ещё до ухода Олега Кононова из этого клуба я слышал информацию, что с ним хотели в любом случае расставаться, и вот, они уже за Лигу Европы бьются. Я всё время недоумевал, почему "Спартак" сделал ставку на Кононова. "Арсенал" без этого специалиста играет лучше, чем "Спартак" с ним. Хотя по подбору игроков "красно-белые" туляков превосходят.

- О будущем в "Спартаке" Кононова:

Не уверен, что его прямо завтра уволят, но если "Спартак" не останется на пятом месте - его уволят на 200%. Да и даже если спартаковцы своё место сохранят, уверенности в будущем Кононова в клубе у меня нет. Проблема же не в позиции в турнирной таблице, а в отсутствии командной игры. Могут чего-то достичь на индивидуальных качествах, но не более. Нельзя сказать, что команда изменилась как-то при Кононове, да и коллектива в команде нет, как мне кажется, все сами по себе.

- Об уровне игроков "Спартака":

Не хотел бы обижать футболистов, они работают и выкладываются... но тот же Комбаров уже возрастной, первый мяч он привёз, тем самым дал задел сегодняшнему "Арсеналу". Глушаков уже тоже всё... если раньше был бурей в стакане, носился и что-то пытался сделать, сейчас этого уже нет, бегает и с судьями спорит.

В "Спартаке" игроки очень много отвлекаются на споры в ходе матчей, а Луис Адриано вообще на газоне постоянно валяется... их не настраивают что ли на игры? Постоянно требуют чего-то от арбитров, нервно реагируют на практически каждое решение судьи... возможно, в такой ситуации стоит попробовать довериться молодёжи, но её выпускают когда команда 0:3 проигрывает. Зачем - я не понимаю.
Теги: Червиченко Спартак Арсенал Тула
Вчера, 23:12
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4
(4)
#4  Blessing  Спб (Вчера, 23:39)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Плохое вью, после поражения надо раздолбать команду, полить дерьмом, а он ей сочувствует.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Вчера, 23:29)
  • +1
  •  (1)

sparwik53,
Солидарен.Логично.После Тулы назначили,после Тулы и снимут.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  Realist2000   (Вчера, 23:19)
  • -2
  •  (6)

Вот уж кому надо молчать в тряпочку,так это червю - ты же м.р.а.з.ь продал команду болельщику киевского Динамо,который уже практически уничтожил команду,при этом неплохо заработав на ее имени.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Вчера, 23:17)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
По совести Кононову завтра надо уходить в отставку самому
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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