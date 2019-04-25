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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Денис Глушаков: "Спартак" еще выиграет чемпионство и новые титулы

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков извинился за крупное поражение от тульского "Арсенала" (0:3).

"Могу только извиниться от лица всей команды. Мы играли без воли, так быть не должно", — сказал Глушаков, добавив, что в раздевалке состоялся разговор на эту тему.

"В том сезоне, когда стали чемпионами, мы тоже проигрывали со счетом 0:3, — продолжил полузащитник. — Надо забывать об этом и двигаться дальше. "Спартак" еще выиграет чемпионство и новые титулы", - цитирует Глушакова Sport24.
Теги: Глушаков Спартак Арсенал Тула
Вчера, 23:49
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4
(4)
#4  zenit47  СПБ (Сегодня, 00:13)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
В прошлом туре Кононов говорил что свинарня ещё поборится за чемпионство, пробалоболил. Теперь очередь Глушака, балоболить. Жалко стадо болел, именно стадо, которым кинули кость ввиде чемпионства и они сейчас приносят Федуну миллионы.
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#3  Gurishankar   (Сегодня, 00:02)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
вот это спортсмен, вот это амбиции чемпиона - проиграть и не унывать, извиниться как высморкаться.... Не злорадствую, мне жаль что такие личности как Глушаков столь заметная фигура, скорее медийная, но никак не футбольная...
Регистрация: 29.11.2015 [жалоба]
#2  -Steed-   (Вчера, 23:53)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Конечно Дениска. Но твой новый сервант к тому времени развалится от старости smile


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ОУКС!
Регистрация: 25.04.2019 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Вчера, 23:53)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно, Денис, сразу со свиней нагрузку снял, умеет капитан. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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