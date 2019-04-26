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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Алексей Смертин: тренером меня не увидите, нужно быть жёстким, я не смогу так

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, в настоящий момент занимающий пост директора по региональной политике и международным отношениям в РФС, во время Всемирного урока "Футбола и дружбы" для детей из детских домов рассказал, что не собирается начинать тренерскую карьеру.

"Тренером меня не увидите. Тренером нужно быть жёстким, где-то переламывать не только себя, но и игрока. Я не смогу так. Будучи игроком, я был довольно жёстким. А у человека должно быть две ипостаси. В жизни же я другой. Значит, тренером быть не гожусь. Быть тренером — это ещё и дар", - цитирует Смертина "Чемпионат.сом".
Теги: Смертин Сборная России
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#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 00:21)
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Болеет за:
«Рубин»
Да, работа "жопа-часы" и распределение бюджета куда приятнее работы "на земле".


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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