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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Игорь Удалый: "Анжи" больше не будет. Команда - банкрот

Защитник "Анжи" Игорь Удалый после поражения от ЦСКА со счетом 0:2 в гостевом матче 25-го тура РПЛ рассказал о серьезных финансовых проблемах махачкалинского клуба.

"Дела все хуже, хуже и хуже. Лично я получал последнюю зарплату в июле 2017 года, скоро будет 2 года, как не платят. У нас нет денег ни на что, я не знаю как мы еще на выезды ездим. Живем в Махачкале в долг, летаем в долг, должны всему миру, дела только хуже и хуже. Мы на 99 процентов знаем, если команда доживет до последней игры, ее не будет. Команда - банкрот. "Анжи" больше не будет.

Только благодаря словам тренера и беседам в раздевалке остаемся в команде, выходим на поле, какие-то еще очки набираем. Надежды с каждым днем все меньше и меньше, ее и так в принципе не было, а чем дальше, тем больше понимаем, что все - это конец", - цитирует 34-летнего футболиста "Матч ТВ".
Теги: Удалый Анжи
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