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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Александр Кокорин: начиная с сапсана пил пиво, могу себе это позволить в выходной

Форвард "Зенита" Александр Кокорин на сегодняшнем заседании суда начал давать показания по своему участию в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

"Когда приехали в Москву, сразу поехали в "Сикрет рум". С какой целью? Я давно не видел брата из-за всех событий, отметить, собраться всей компанией, пообщаться. В первом заведении закончили сидеть в три часа ночи, потом поехали в "Эгоист", где пробыли до 7 утра. Получается, сутки не спали. Не помню, употреблял ли в "Эгоисте" алкоголь, там я кушал. Употреблял в "Сикрет руме" и "Кофемании". Не помню сколько. Но я всё достаточно хорошо помню — начиная с сапсана я пил пиво. Когда у меня выходной, я могу себе позволить", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 00:19
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#1  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 01:11)
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Болеет за:
ЦСКА
Обидно только, что мы за таких " профессионалов" болеем, переживаем, поддерживаем и сочувствуем им,когда у них что то не получается на поле. А им с ихними многомиллионными зарплатами плевать с высокой колокольни на нас и на сборную и на футбол , раз могут себе позволить нажраться в выходной и открыто об этом заявить. И ладно, если бы это был обычный футболист..... Они поэтому и " ломаются" каждый год , а то и по несколько раз за год. А мы всё думаем: как же не везет парню, он же такой талантище.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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