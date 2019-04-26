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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение от тульского "Арсенала" (0:3), заявив журналистам, что они вешают лапшу на уши.

"Сегодня "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам. Бывают такие игры, но мы старались и будем гнуть свою линию. В любом случае я хочу сказать, что мы будем биться до конца, а как будет — посмотрим. Могу сказать, что весь негатив, который вы льете на "Спартак", понятен и объясним, но мы сделаем все возможное, чтобы каждую следующую игру играть лучше", - цитирует Кононова Sport24.
Теги: Кононов Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 00:19
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#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 00:32)
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Болеет за:
«Рубин»
А чем Арсенал плох??? Этот самый Арсенал не проиграл в 2019 ни одной игры (ничья с Ростовом, победа над ЦСКА...), забил 10 и пропустил всего 1.
Арсенал сегодня, по игре, возможно, лучший клуб лиги. И именно со Спартаком Арсенал будет оспаривать место в ЛЕ, так что в конце сезона будут судейские приколы)))


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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