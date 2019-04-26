Никола Влашич: предстоящий матч с "Краснодаром" будет сложнее первого

Россия РПЛ 2018/19
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10:28
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (1)
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (1)
09:40
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (5)
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (5)
09:28
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча
00:40
Сергей Кирьяков: в атаке у «Спартака» было непонятно что. С появлением Глушакова хотя бы пошла игра (2)
Сергей Кирьяков: в атаке у «Спартака» было непонятно что. С появлением Глушакова хотя бы пошла игра (2)
00:19
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам (29)
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам (29)
00:05
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные (4)
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные (4)
Вчера, 23:34
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (23)
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (23)
Вчера, 23:29
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (6)
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (6)
Вчера, 23:26
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (3)
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (3)
Вчера, 23:12
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (7)
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (7)
Вчера, 23:01
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (55)
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (55)
Вчера, 23:00
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (5)
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (5)
Вчера, 22:50
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Вчера, 22:50
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле (4)
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле (4)
Вчера, 22:48
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Вчера, 22:32
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (15)
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (15)
Вчера, 22:30
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (32)
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (32)
Вчера, 22:22
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (153)
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (153)
Вчера, 20:54
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Вчера, 20:24
"Урал" в гостях победил "Крылья Советов" (2)
"Урал" в гостях победил "Крылья Советов" (2)
Вчера, 19:46
"Арсенал" объявил состав на матч со "Спартаком"
"Арсенал" объявил состав на матч со "Спартаком"
Вчера, 19:34
Александр Кокорин: следователь оскорбил меня на первом допросе (2)
Александр Кокорин: следователь оскорбил меня на первом допросе (2)
Вчера, 19:04
Юрий Нестеренко: стараемся не обращать внимание на место в таблице, выходим на поле и бьемся
Юрий Нестеренко: стараемся не обращать внимание на место в таблице, выходим на поле и бьемся
Вчера, 18:37
Владимир Федотов: нам два раза не дали пенальти
Владимир Федотов: нам два раза не дали пенальти
Вчера, 18:17
Александр Кокорин: не понимал, почему Бобкова и Куропаткин садились ко мне на колени (9)
Александр Кокорин: не понимал, почему Бобкова и Куропаткин садились ко мне на колени (9)
Вчера, 17:56
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (13)
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (13)
Никола Влашич: предстоящий матч с "Краснодаром" будет сложнее первого
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи с "Краснодаром" в 26-м туре РПЛ.
"Стал ли ЦСКА лучше по сравнению с прошлым матчем против "Краснодара"? Знаете, здесь нельзя ответить однозначно. Иногда мы играем прекрасно, иногда не так хорошо, поэтому не знаю. Но думаю, будет даже сложнее, чем в первом матче, так как теперь игра будет на его стадионе. Однако я всё-таки надеюсь, что мы выиграем", - сказал хорват.
Известия
"Стал ли ЦСКА лучше по сравнению с прошлым матчем против "Краснодара"? Знаете, здесь нельзя ответить однозначно. Иногда мы играем прекрасно, иногда не так хорошо, поэтому не знаю. Но думаю, будет даже сложнее, чем в первом матче, так как теперь игра будет на его стадионе. Однако я всё-таки надеюсь, что мы выиграем", - сказал хорват.
Известия
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