Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова!

Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал крупное поражение красно-белых от тульского "Арсенала" (0:3)."Такое впечатление, что эти люди собрались в первый раз. Конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Ни впереди, ни в середине, ни в атаке — ничего нет.Играют футболисты довольно среднего уровня. Ташаев, Мелкадзе, тот же Гулиев, который подсуетился в "Ростове" — средние игроки.Для меня очевидно, что пока тренер не справился. Игра команды просто ужасна, она безразлична. Есть ощущение, что эти люди не знают, как друг с другом играть. Последний ли это матч Кононова во главе "Спартака"? Я так не считаю. Я думаю, что ему дадут работать. Я верю в Кононова!" — сказал Ловчев.