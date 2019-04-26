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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова!

Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал крупное поражение красно-белых от тульского "Арсенала" (0:3).

"Такое впечатление, что эти люди собрались в первый раз. Конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Ни впереди, ни в середине, ни в атаке — ничего нет.Играют футболисты довольно среднего уровня. Ташаев, Мелкадзе, тот же Гулиев, который подсуетился в "Ростове" — средние игроки.

Для меня очевидно, что пока тренер не справился. Игра команды просто ужасна, она безразлична. Есть ощущение, что эти люди не знают, как друг с другом играть. Последний ли это матч Кононова во главе "Спартака"? Я так не считаю. Я думаю, что ему дадут работать. Я верю в Кононова!" — сказал Ловчев.

Sport24
Теги: Спартак Арсенал Тула Ловчев
Сегодня, 09:40
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#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 10:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: ржд гуд
А что в него верить?! Он не Господь Бог! Пора топам Спартака признать свой непрофессионализм в подборе ГТ и ошибки, повлиявшие на результат выступления команды. Достало это бабское климактерическое шарахание в снятиях и назначениях ГТ, в покупке футболеров-пустышек.
Федун, иди стажироваться к Гинеру!!! Если это поможет...

да как раз таки Федун показывает профессионализм, назначая тренера с зарплатой в 2 раза ниже, чем у итальянца. Ставит гл.тренером человека не требующего усиления, а наоборот готового продать любого, кто хоть сколько нибудь стоит. Ты думаешь Кононов не понимает, что из этой массы не сделать команды? Ты считаешь, что тренерский штаб команд ПЛ не понимает для чего идет к Федуну? Он осознано пришел в команду получить неустойку после расторжения контракта. Эти деньги он и за 10 лет бы не заработал в Арсенале

к сожалению именно так все и есть!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  МАРТ  тюмень (Сегодня, 10:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
три гитары...одна за 10 тыр баксов....вторая за 5.....третья за 500 рублей...

так вот мастер и за 500 рублёвой сыграет...потому, что он Мастер..

Спартак-это за 10 тыр, а мастера НЕТ..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#3  Rasmuz   (Сегодня, 10:25)
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online

Кононов и команда очень боятся европейских лиг. Им и в болоте РПЛ хорошо. Серафимыч посмотри правде в глаза.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:17)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
А что в него верить?! Он не Господь Бог! Пора топам Спартака признать свой непрофессионализм в подборе ГТ и ошибки, повлиявшие на результат выступления команды. Достало это бабское климактерическое шарахание в снятиях и назначениях ГТ, в покупке футболеров-пустышек.
Федун, иди стажироваться к Гинеру!!! Если это поможет...

да как раз таки Федун показывает профессионализм, назначая тренера с зарплатой в 2 раза ниже, чем у итальянца. Ставит гл.тренером человека не требующего усиления, а наоборот готового продать любого, кто хоть сколько нибудь стоит. Ты думаешь Кононов не понимает, что из этой массы не сделать команды? Ты считаешь, что тренерский штаб команд ПЛ не понимает для чего идет к Федуну? Он осознано пришел в команду получить неустойку после расторжения контракта. Эти деньги он и за 10 лет бы не заработал в Арсенале
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 10:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что в него верить?! Он не Господь Бог! Пора топам Спартака признать свой непрофессионализм в подборе ГТ и ошибки, повлиявшие на результат выступления команды. Достало это бабское климактерическое шарахание в снятиях и назначениях ГТ, в покупке футболеров-пустышек.
Федун, иди стажироваться к Гинеру!!! Если это поможет...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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