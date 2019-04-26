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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак"

Футбольный агент Марко Трабукки заявил, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера готов вернуться в команду.

"Готов ли вернуться Каррера? Однозначно — да. Поймите, когда Массимо уволили, Каррера, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона. Это практика, которая не принята в европейском профессиональном футболе, где многочисленные уволенные специалисты спокойно получают оклад ежемесячно, но не одним платежом, не единовременно.

Поэтому могу, зная Массимо, сказать так — если господин Федун позовет его обратно, это не будет вопросом денег, поскольку они уже дошли до тренера. Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно", — ответил агент.

"СЭ"
Теги: Спартак Каррера Трабукки
Сегодня, 10:28
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#1  nedva  Russia (Сегодня, 10:31)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот уже и вороньё кружит...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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