Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак"

Футбольный агент Марко Трабукки заявил, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера готов вернуться в команду."Готов ли вернуться Каррера? Однозначно — да. Поймите, когда Массимо уволили, Каррера, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона. Это практика, которая не принята в европейском профессиональном футболе, где многочисленные уволенные специалисты спокойно получают оклад ежемесячно, но не одним платежом, не единовременно.Поэтому могу, зная Массимо, сказать так — если господин Федун позовет его обратно, это не будет вопросом денег, поскольку они уже дошли до тренера. Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно", — ответил агент.