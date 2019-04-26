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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала"

Защитник московского "Спартака" Илья Гапонов прокомментировал поражение в матче с "Арсеналом" (0:3).

"В футболе всё бывает: и победы, и поражения. Все старались, хотели победить и не были равнодушны. Мы были не в восторге после первого тайма. Хотели выйти и поменять всё в свою сторону, но что-то не получилось.

О том, что буду играть в основном составе, узнал примерно в начале недели. Более-менее успел подготовиться.

После игры в раздевалке была гробовая тишина. Настроение в команде? Никто не собирается вешаться на стену. Мы будем продолжать работать, выходить на поле и доказывать болельщикам и самим себе", — передаёт слова Гапонова "Чемпионат".
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 11:15
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11
(4)
#11  Александр  Тверь (Сегодня, 13:22)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А Вы нас спросили? Нужны ли вы с такой похабной игрой? Отвечу: не нужны. Вы не футболисты и марка Спартак для Вас чужда. Вы предали и Спартьак, и нас, его болельщиков.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#10  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 12:36)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Доказывать что ????


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#9  cska1971  Москва (Сегодня, 12:01)
  • +3
  •  (7)

Что, и группового фото даже не сделали???? )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#8  anonymous   (Сегодня, 11:54)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Rasmuz
Парень, который 90% пасов отдал Максименко, Джикии и Фернандо. Второй Пуцко в лучшем случае.

как тренер ему сказал, так и делал
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#7  Rasmuz   (Сегодня, 11:52)
  • +4
  •  (4)

Парень, который 90% пасов отдал Максименко, Джикии и Фернандо. Второй Пуцко в лучшем случае.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#6  ajax1012  Москва (Сегодня, 11:50)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не заметил даже желания победить у Спартака.
Вышли, оттоптались полтора часа и шабаш.
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#5  ДЯДЬКА   (Сегодня, 11:48)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ждем фото из раздевалки sleepy
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#4  ujhsysx  Москва (Сегодня, 11:46)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хотели победить, но не вышло, а интересно, каким таким образом они вчера хотели это сделать, может они решили, что Арсенал сам будет забивать в свои ворота, или как? После вчерашнего кошмара, надо было в раздевалке устроить праздник с шампанским, а потом пойти в кабак догуливать, потому как поражения у команды происходят намного чаще, чем побед, а вот когда вдруг случиться победить, вот тогда и надо вешаться на стену, сидеть молча и думать, как такое вообще могло произойти, небывалый случай, мы выиграли.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#3  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 11:44)
  • +1
  •  (1)

Цитата: nedva
Никто не собирается вешаться на стену....

Это как? Разбежаться и прилипнуть?

Это типа, как Буратино в сказке.)
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#2  1632   (Сегодня, 11:42)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
"...В футболе всё бывает: и победы, и поражения...."


чот в последнее время победы от поражений сложно отличить у вас...(
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 11:23)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
...Никто не собирается вешаться на стену....

Это как? Разбежаться и прилипнуть? smile
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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