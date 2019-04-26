Гендиректор "Арсенала": ребята кайфуют от игры в футбол

Россия РПЛ 2018/19
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12:47
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (8)
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (8)
12:15
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (19)
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (19)
11:15
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (11)
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (11)
10:28
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (13)
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (13)
09:40
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (14)
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (14)
09:28
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча (1)
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча (1)
00:40
Сергей Кирьяков: в атаке у «Спартака» было непонятно что. С появлением Глушакова хотя бы пошла игра (1)
Сергей Кирьяков: в атаке у «Спартака» было непонятно что. С появлением Глушакова хотя бы пошла игра (1)
00:19
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам (35)
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам (35)
00:05
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные (5)
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные (5)
Вчера, 23:34
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (28)
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (28)
Вчера, 23:29
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (7)
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (7)
Вчера, 23:26
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (4)
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (4)
Вчера, 23:12
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (8)
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (8)
Вчера, 23:01
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (59)
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (59)
Вчера, 23:00
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (5)
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (5)
Вчера, 22:50
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Вчера, 22:50
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле (5)
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле (5)
Вчера, 22:48
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Вчера, 22:32
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (16)
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (16)
Вчера, 22:30
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (33)
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (33)
Вчера, 22:22
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (157)
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (157)
Вчера, 20:54
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Гендиректор "Арсенала": ребята кайфуют от игры в футбол
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал победу команды над "Спартаком" (3:0).
"Ребята кайфуют от игры в футбол, Игорь Черевченко идеально подошел команде, вообще к нему вопросов нет. Мы живем от матча к матчу, но уверен, что "Арсенал" сможет хорошо выступить в Лиге Европы", — приводит слова Балашова ТАСС.
"Ребята кайфуют от игры в футбол, Игорь Черевченко идеально подошел команде, вообще к нему вопросов нет. Мы живем от матча к матчу, но уверен, что "Арсенал" сможет хорошо выступить в Лиге Европы", — приводит слова Балашова ТАСС.
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