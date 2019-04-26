Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака"

Экс-главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подчеркнул, что знает, как ставить команде "спартаковский футбол".

"Болельщики хорошо принимают вернувшихся воспитанников, начинаются разговоры о спартаковском футболе. Но кто-то из тренеров просто говорит о нем, а я знаю, как его ставить. Мои "Краснодар-2", "Краснодар" и "Химки" играли именно в то, что хотят видеть спартаковские болельщики. Не очень важно, как и из-за чего я уходил. Важно, как эти команды играли при мне и то, что они сохранили этот стиль", — приводит слова Шалимова Sports.ru.
Теги: Шалимов Спартак
Сегодня, 12:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
19
(4)
#19  Charodei  Борзя (Сегодня, 14:06)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хорошая новость для всей футбольной общественности:очередная серия Дома-2,т.е. Ромба-2. joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#18  Брюзга  Рязань (Сегодня, 13:46)
  • -2
  •  (2)

Боже, упаси.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#17  Rasmuz   (Сегодня, 13:45)
  • 0
  •  (2)

Жесткий - это Бесков. Приход Черчесова мы помним. При расставании с ведущими игроками, главное, чтобы команда прибавляла. Но у Бескова нормально играли забракованные в своих клубах люди, типа Сочнова или Ярцева. Радченко в 76 году вообще был лидер. Люди играли за клуб. А сейчас за бабло, тогда должен быть человек типа Гинера. Такое впечатление, правят бал в Спартаке одни посредники, либо для Федуна то второстепенный бизнес.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#16  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:32)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Гаттузо,Черчесов,Карпин,Каррера,да даже Тихонов.

Хватит физруков


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#15  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:31)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Очень напоминают эти слова заявления Кононова.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#14  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 13:22)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
уралан
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#13  Schweinsteiger   (Сегодня, 13:17)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ебатушки...


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#12  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 12:53)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Знаешь как играть в футбол? Если бы Химки тебя не выгнали, точно вылетели бы из ФНЛ, пришел вместо тебя Талалаев и сразу результат, три игры - три победы. Не ты уходил, а тебя уходили, две большие разницы.
Ты ничем не лучше Кононова, даже не мечтай, в Спартак не позовут тренера, который не справился с Краснодаром и Химками.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#11  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:49)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Игорь, хорош заливать! Краснодар после того, как ты сменил там Кононова превратился в полное гавно! и только твое увольнение и приход туда Мусаева спасли ситуацию и Краснодар вновь заиграл интересно и сильно! про твою работу в Уралане и Химках вообще лучше помолчать! в общем : ИДИ ЛЕСОМ!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#10  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 12:48)
  • +4
  •  (4)

Ужас.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#9  Riders1990  bunker (Сегодня, 12:39)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Тут еще вопрос кто больший мямля Кононов или Шалимов.Все таки правы многие нужен жесткий тренер.Гаттузо,Черчесов,Карпин,Каррера,да даже Тихонов.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#8  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:37)
  • +4
  •  (8)

Где- то уже это слышали...))) А , ну от Аленя, когда он сам себя в Спартак назначал)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#7  Apant1   (Сегодня, 12:36)
  • 0
  •  (8)

Цитата: 91800bsp
Да давайте уже его тренером. Нам на потеху. Мясо должно страдать

Что за глупости вы пишите, неважно за кого вы болеете. Нам нужен сильный чемпионат, что бы команды прогрессировали, а не выглядели даже на фоне европейский аутсайдеров, грушами для битья. Нужны постоянно сильные соперники, для прогресса
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 12:32)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Во повезло, и искать не надо.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  ljubljana  Over here (Сегодня, 12:26)
  • +4
  •  (10)

я думаю вряд ли играть красиво и играть результативно это одно и то же
вот фанам Химок чего-то не зашел твой футбол. с чего он зайдет фаном спартака?
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#4  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 12:26)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Ну,это может стать ещё одной доброй спартаковской традицией-брать тренеров выбракованных в Краснодаре.


--------------------
Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#3  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 12:20)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Кубань»
"Химки" играли именно в то, что хотят видеть спартаковские болельщики


текущее 10 место ФНЛ - супер игра, супер результат

«Химки», несмотря на мощную заявочную кампанию зимой, неудачно начали весеннюю часть первенства ФНЛ, набрав в 6 турах всего 5 очков. Был обыгран лишь дома «Зенит-2» (3:0). Кроме того, красно-черные на своем поле сыграли вничью с аутсайдерами — «Факелом» (1:1) и «Сибирью» (1:1). В последнем туре химчане уступили в родных стенах «Нижнему Новгороду» (0:2).

Добавим, что в команде очень много мышечных травм.

За 8 туров до финиша подмосковный клуб занимает 14-е место, находясь в трех очках от зоны вылета. 14 апреля «Химкам» предстоит важнейший матч в Армавире.


Сказочник, мля...


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 12:17)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и предложи себя сам!А то рыководству Спартака не до команды!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 12:17)
  • +2
  •  (8)

Да давайте уже его тренером. Нам на потеху. Мясо должно страдать


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама