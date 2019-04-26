Александр Дюков вошел в Совет при Президенте РФ по развитию спорта

Глава РФС Александр Дюков вошел в состав Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.Дюков занял пост главы РФС в феврале 2019 года. С 2008 по 2017 год он работал президентом "Зенита", а с 2017-го возглавил совет директоров клуба.Совет по развитию физкультуры и спорта был учрежден в 2012 году. В его состав входят 42 человека.