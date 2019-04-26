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Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Александр Дюков вошел в Совет при Президенте РФ по развитию спорта

Глава РФС Александр Дюков вошел в состав Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

Дюков занял пост главы РФС в феврале 2019 года. С 2008 по 2017 год он работал президентом "Зенита", а с 2017-го возглавил совет директоров клуба.

Совет по развитию физкультуры и спорта был учрежден в 2012 году. В его состав входят 42 человека.

Портал правовой информации
Теги: Дюков
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#1  Яamon   (Сегодня, 13:02)
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Болеет за:
«Локомотив»


Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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