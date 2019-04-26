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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Рауль Рианчо: обладает ли Кононов столь масштабным весом, чтобы проводить перестройку в "Спартаке"?

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал поражение команды в Туле.

"Я продолжаю следить за результатами команды, видел состав и счет 0:3, хотя сам матч, к сожалению, не посмотрел – был с семьей. Думаю, если руководство клуба, мнение которого я уважаю, выбрало его на эту должность, то оно доверяет Кононову, мне тут нечего добавить. Я уже говорил – "Спартак" сейчас находится в переходном периоде, ему нужны изменения, реновация, чтобы вновь претендовать на чемпионский титул. Вот как мадридский "Реал" – пришел Зидан, строит новую команду на следующий сезон. Но я не знаю, какую именно роль отвели Кононову – тренировать этот "Спартак" здесь и сейчас или закладывать фундамент на будущее. Мне неизвестны требования, которые предъявлены ему.

Вижу ли я сходство в случаях Зидана и Кононова? У них совершенно разный тренерский вес, назовем это так – Зидан выиграл всё, а Кононов пока не выиграл ничего. Зидан может прийти и сказать – мне нужны шесть новых игроков, и президент клуба сделает, что он просит. Не знаю, обладает ли Кононов таким весом, чтобы проводить столь масштабную перестройку", - цитирует испанца "СЭ".
Теги: Спартак Кононов Рианчо
Сегодня, 14:43
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 16:53)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Очередная авантюра Спартака.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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