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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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О завершении сделки по приобретению "Динамо" банком ВТБ будет объявлено на следующей неделе

На следующей неделе будет официально объявлено о завершении сделки по смене собственника в "Динамо", сообщает телеграм-канал Sport_inside.

Банк ВТБ заплатит 10 миллиардов рублей нынешнему владельцу акций бело-голубых.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 25 туров.
Теги: Динамо
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#1  Fint  Москва (Сегодня, 15:08)
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Болеет за:
«Реал»
А кто является нынешним владельцем акций клуба? kissing
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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