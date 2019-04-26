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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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"Спартак" анонсировал значительное обновление состава предстоящим летом

"Спартак" анонсировал значительное обновление состава на следующий сезон, который будет формироваться под руководством нынешнего главного тренера Олега Кононова.

"К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны. Впереди столетний юбилей "Спартака", и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава.

По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!" — говорится на официальном сайте красно-белых.
Теги: Спартак
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(9)
#26  TaZ  Воронеж (Сегодня, 17:11)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
какая попытка создать новую команду? пацанов на 2 года хватает - Смешно!
Регистрация: 26.11.2012 [жалоба]
#25  mongolor  СПБ (Сегодня, 17:10)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
всё верно! необходимо избавляться от зажравшихся и обленившихся, совершенно бесполезных легионеров и прочего шлака:
Адриано и Фернандо, Бокетти и Хани, Мельгарехо и Ещенко, Глушакова и Комбарова, Мелкадзе и Кутепова!!!
приобрести двух перспективных форвардов : Виктора Осимхена нигерийца из чемпионата Бельгии принадлежащего Шальке и Александра Исака из чемпионата Голландии шведа африканского происхождения принадлежащего Боруссии дортмунд. За обоих придется отдать порядка 20-22 евролямов, но это того стоит! уверен, что кто-то из них сможет стать для Спартака не меньше, чем был Промес или Веллитон!...и это вам не Роша за 16 !!!
нужно взять свободных агентов, которыми этим летом станут Фернандеш из Локо (плеймекер) и Мирзов (Тула) и вернуть из аренды Бакаева, эти трое укрепят среднюю линию Спартака!
ну а Гулиева отправить в аренду в один из клубов нашей ПЛ.
и безусловно нужен новый классный центральный защитник! в идеале Квирквелию из Локо, из них с Джикией был бы супер-надежный дуэт! но за него придется заплатить не менее 12-14 евролямов! но есть смысл на это потратиться!
а также взять из Краснодара становящегося летом свободным агентом Петрова, универсальный крайний защитник, способный играть и на правом и на левом флангах!
но ведь и за Адриано, Фернандо, Хани и Мельгарехо можно выручить порядка 20 евролямов!
а вместо Родионова в молодежную академию поставить президента ФК Чертаново! тогда и молодежь своя талантливая появится!
А тренера Чертанова Игоря Осинькина поставить на Спартак-2 вместо Виктора Булатова!

дык тащи челобитную напрямки царю (федуну),не занимайся самопиаром)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#24  SergioV  Белгород (Сегодня, 16:58)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не удивлюсь, если первыми уйдут Джикия и Зобнин. А ОПГ останется "для наставнический работы" со спартаковской молодёжью.
Ни капли веры Федуну.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#23  pisto   (Сегодня, 16:58)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Мирзов, новый вратарь и манекен, остановивший Заболотного
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#22  Valar   (Сегодня, 16:54)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
verhdon27,
Цитата: verhdon27
Оставят Зобнина и возможно Джикию, а остальных на рынок. Боюсь что в летнее трансферное окно начнут обдирать клубы РПЛ для формирования нового состава Спартака.

Не всё так страшно, например в ЦСКА по сути постоянно только 2 железных игрока основы прошлых сезонов играют в этом сезоне (Акинфеев и Фернандес), остальные или вечнотравмированные и потому не играют(Дзагоев, Васин (только-только вернулся к играм, спустя перерыв больше года) или в прошлом лавочники (Щенников, Чалов, Набабкин) или новички этого сезона, приобретённые все скопом всего за 10-ку млн евро, причём в основном очень молодые. Зато пройдя такой переходный сезон есть все шансы построить сильную команду на годы вперёд.


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#21  Irbis   (Сегодня, 16:53)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Ну скажи зачем нам влашич у нас с полузащитниками перебор
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#20  Sashass   (Сегодня, 16:49)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
больше негров!
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#19  styh  Советский Союз (Сегодня, 16:45)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
При Каррере этим составом стали чемпионами.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#18  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 16:44)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Оставят Зобнина и возможно Джикию, а остальных на рынок. Боюсь что в летнее трансферное окно начнут обдирать клубы РПЛ для формирования нового состава Спартака.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#17  Rasmuz   (Сегодня, 16:34)
  • 0
  •  (2)

Чертаново нужно покупать. И менять прилипал к Федуну.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#16  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:33)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Schweinsteiger
-Steed-,
Влашича Эвертон вернёт, это точно))

нам его все равно не продадут... к сожалению... а вот в Зенит могут!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#15  ДЯДЬКА   (Сегодня, 16:32)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: EditLw Ru

online


Ставка на своих воспитанников себя НЕ оправдает!

А этого никто и не собирается
Нимели, Самбу и Сакала — первый заход "Спартака" в этом направлении. Сейчас — второй. Эта идея засела в голову президенту клуба, и он решил от нее не отказываться"
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#14  капля никотина  Москва (Сегодня, 16:31)
  • -2
  •  (2)

Уходят все!!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#13  EditLw Ru   (Сегодня, 16:28)
  • 0
  •  (6)

Ставка на своих воспитанников себя НЕ оправдает! Слишком всё уже разрушено. Всё что имеет отношение к основной команде всё должно быть едино а этого нет. К тому-же пойдя по стопам Рубина, Спартак будет наказан богом так-же как Аллах наказал Рубин за гнилые поступки. Как убирали Бердыева и Карреру на небесах видят.
Регистрация: 16.07.2018 [жалоба]
#12  Schweinsteiger   (Сегодня, 16:24)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
-Steed-,
Влашича Эвертон вернёт, это точно))


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#11  SMK   (Сегодня, 16:21)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Главное чтобы не стало как в Динамо!
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#10  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:18)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Denx
Это хорошо но молодежь к сожалениб в спартаковской школе не блещит ничего хорошего с такой команды не будет...Нужны хорошие легионеры из европы

вот я и предложил двух талантливых и одаренных форвардов, одного из чемпионата Голландии, второго из чемпионата Бельгии! Антон Промес к нам кстати тоже из чемпионата Голландии перешел!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#9  -Steed-   (Сегодня, 16:16)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Schweinsteiger
Переходим в суперэконом режим

Педрошу вернут smile


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 25.04.2019 [жалоба]
#8  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:04)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rovaniemy
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Даешь качественных легионеров из Бельгии, Голландии и Германии! Нигерийского, камерунского и зимбабвийского происхождения)))

ну да, вот в питере форварды иранского и аргентинского происхождения это хорошо, а в спартаке африканского, это плохо... у вас бомжерылых всегда была ущербная логика!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#7  Denx   (Сегодня, 16:04)
  • 0
  •  (6)

Это хорошо но молодежь к сожалениб в спартаковской школе не блещит ничего хорошего с такой команды не будет...Нужны хорошие легионеры из европы
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#6  plast  Спб (Сегодня, 15:54)
  • +2
  •  (4)

я так понимаю этот курс на своих воспитаников и игроков с рус паспортом и тренера они для этих целей уже выбрали
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#5  Rovaniemy  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:53)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Даешь качественных легионеров из Бельгии, Голландии и Германии! Нигерийского, камерунского и зимбабвийского происхождения)))
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:45)
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
всё верно! необходимо избавляться от зажравшихся и обленившихся, совершенно бесполезных легионеров и прочего шлака:
Адриано и Фернандо, Бокетти и Хани, Мельгарехо и Ещенко, Глушакова и Комбарова, Мелкадзе и Кутепова!!!
приобрести двух перспективных форвардов : Виктора Осимхена нигерийца из чемпионата Бельгии принадлежащего Шальке и Александра Исака из чемпионата Голландии шведа африканского происхождения принадлежащего Боруссии дортмунд. За обоих придется отдать порядка 20-22 евролямов, но это того стоит! уверен, что кто-то из них сможет стать для Спартака не меньше, чем был Промес или Веллитон!...и это вам не Роша за 16 !!!
нужно взять свободных агентов, которыми этим летом станут Фернандеш из Локо (плеймекер) и Мирзов (Тула) и вернуть из аренды Бакаева, эти трое укрепят среднюю линию Спартака!
ну а Гулиева отправить в аренду в один из клубов нашей ПЛ.
и безусловно нужен новый классный центральный защитник! в идеале Квирквелию из Локо, из них с Джикией был бы супер-надежный дуэт! но за него придется заплатить не менее 12-14 евролямов! но есть смысл на это потратиться!
а также взять из Краснодара становящегося летом свободным агентом Петрова, универсальный крайний защитник, способный играть и на правом и на левом флангах!
но ведь и за Адриано, Фернандо, Хани и Мельгарехо можно выручить порядка 20 евролямов!
а вместо Родионова в молодежную академию поставить президента ФК Чертаново! тогда и молодежь своя талантливая появится!
А тренера Чертанова Игоря Осинькина поставить на Спартак-2 вместо Виктора Булатова!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  oksva  Спб (Сегодня, 15:42)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Schweinsteiger
Переходим в суперэконом режим

Я думаю , не в этом суть . Совсем не называя их " Ромашкой " , ясно , что необходимо раставаться именно с возрастными игроками , которые уже не могут помочь команде . А это , как не крути - Комбаров , Ещенко , Ребров , Глушаков , Спасибо за всё и досвиданья . Где то прочитал , что средний возраст игроков Спартака в этом сезоне - 25 с хвостиком лет , что является третьим показателем в сезоне , и это - с учётом этих уже отыграных ребят , без них Спартак может стать самой молодой командой ПЛ . Не показатель ? Согласен , но курс на омоложение - самый перспективный , хотя , если Дюков продавит отмену лимита - всё накроется" медным тазом " и мы окончательно сольём Российский футбол в Газпромовский унитаз .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#2  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 15:42)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Волга НН»
Жаль Спартак ,но состав у них на данный момент не соответствует для решения высоких задач.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:33)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Переходим в суперэконом режим


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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