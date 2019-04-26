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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
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Источник: ЦСКА предлагает Дзагоеву зарплату в размере 10 тысяч евро в месяц

Руководство ЦСКА предложило новый контракт полузащитнику Алану Дзагоеву.

По данным Чемпионата, москвичи предлагают футболисту зарплату в размере € 10 тысяч в месяц. Сумма может быть увеличена в процессе переговоров. Что касается игрока, то он хочет остаться в клубе.

В начале года генеральный директор клуба Роман Бабаев заявил, что ЦСКА не собирается бросать Дзагоева.
Теги: ЦСКА Дзагоев
Сегодня, 16:23
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(1)
#7  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 16:50)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Sergeevich
А если серьезно, то для РПЛ это копейки.
Считай у Вас бы з/п была бы в 10-20 раз меньше чем у аналогичных специалистов в вашей области?

а вот тебе платят полностью зп когда ты сидишь на больничном 3/4 года?
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#6  Карелия  Петрозаводск (Сегодня, 16:48)
  • -2
  •  (2)

Обобрали как липку...


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#5  Valar   (Сегодня, 16:41)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
10 000 похоже на оплату при постоянных больничных Алана, а за игру бонусами до 1.5 млн евро в год могут добить, больше вряд ли. На самом деле схожие условия нужно многим пассажирам нашего чемпионата прописывать, что бы всякие условные Маркизио не переходили к нам в чемпионат в оплачиваемый отпуск ценой в 3.5 млн евро в год.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#4  Sergeevich   (Сегодня, 16:38)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да... Придется затянуть пояса!

safonas,
студия дускай,
А если серьезно, то для РПЛ это копейки.
Считай у Вас бы з/п была бы в 10-20 раз меньше чем у аналогичных специалистов в вашей области?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#3  plast  Спб (Сегодня, 16:36)
  • 0
  •  (0)

у него зп наверно больше ляма а теперь 120к оставить? в 10 раз подрезать зп , ну хз согласится ли дзагоев и куда ему идти
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 16:31)
  • +1
  •  (1)

всего лишь 720тыс, как жить то...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  студия дускай   (Сегодня, 16:30)
  • +1
  •  (1)

это издевательство?! как можно прожить на 10 тысяч евро в месяц!!??
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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