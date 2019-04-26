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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Ольга Смородская: непонятно доверие к Кононову, что он такого выдающегося сделал?

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отметила, что не планирует работать в "Спартаке".

"Я бы не пошла работать в "Спартак", исключено. В этом клубе невозможно полное доверие, так как большая вовлечённость главного акционера в деятельность клуба. Да и вообще, я не понимаю, что происходит в «Спартаке». Почему выражается доверие Кононову, что он такого выдающегося сделал? Непонятно. Абсолютно нелогичные решения совета директоров московского клуба", - цитирует Смородскую Чемпионат.
Теги: Кононов Смородская
Сегодня, 16:38
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3
(1)
#3  Irbis   (Сегодня, 16:51)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А вам госпожа смородская почему так долго доверяли благодаря вашим действиям чуть не убили футбольный клуб
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 16:46)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В этом клубе невозможно полное доверие, так как большая вовлечённость главного акционера в деятельность клуба.

Да, при таком доверии много бабла не провернуть...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:42)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ему доверяют пока по той лишь причине, что он всего пять месяцев в команде, а за это время ни один тренер в мире в Спартаке ничего не сделает для улучшения при таких трансферах.


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Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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