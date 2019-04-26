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ЦСКА
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Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Виктор Васин: ЦСКА уже стал родным домом

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал продление контракта с клубом.

"За восемь лет ЦСКА стал родным домом. Уже на уровне рефлексов, привычки – Ватутинки, тренировки, заезды, отъезды. Всё своё, знакомое, родное. Предложение клуба продлить контракт на три года принял с удовольствием", - цитирует игрока Чемпионат.
Теги: ЦСКА Васин
Сегодня, 16:51
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#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 17:00)
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online
Болеет за:
«Шинник»
как и лазарет, к сожалению.все кажется что молод, а уже ведь 30-ка
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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