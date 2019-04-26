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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Валерий Непомнящий: по игре "Зенит" точно чемпион

Экс-главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий подчеркнул, что "Зенит" показывает чемпионскую игру в текущем сезоне РПЛ.

"Чемпион ли "Зенит"? Думаю, что рано пока говорить, но по игре точно да. После зимней паузы "Зенит" хорошо поработал на трансферном рынке, приобретения разукрасили игру, там есть кому таскать рояль и есть кому играть на нем. Также Семак хорошо организовал команду", - сказал специалист.

Матч ТВ
Теги: Зенит Непомнящий
Сегодня, 17:05
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#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 17:08)
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Болеет за:
«Шинник»
при всем уважении к этому игроку (хотя он рано закончил) и великому тренеру, но не могу согласиться. игра местами проскакивает и у Спартака, и у ЦСКА, и у Краснодара.И Локо бывает выдает. тут большая разница в другом. Зенит просто берет свои очки. так в своё время ЦСКА и Спартак брали чемпионства. корявенько.на последних минутах, но побеждали. а условно играющий Краснодар сам себя сливал, когда с красивой игрой не брали очки
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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