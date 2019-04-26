Валерий Непомнящий: по игре "Зенит" точно чемпион

Экс-главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий подчеркнул, что "Зенит" показывает чемпионскую игру в текущем сезоне РПЛ."Чемпион ли "Зенит"? Думаю, что рано пока говорить, но по игре точно да. После зимней паузы "Зенит" хорошо поработал на трансферном рынке, приобретения разукрасили игру, там есть кому таскать рояль и есть кому играть на нем. Также Семак хорошо организовал команду", - сказал специалист.