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Урал
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Илья Геркус: если бы мне предложили возглавить "Спартак", я бы не согласился

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что не планирует работать в "Спартаке".

"Если бы мне предложили возглавить "Спартак", я бы не согласился. Это исключено. У меня такой бэкграунд, что опция "Спартака" не для меня. Спасибо за предложение, я был бы очень благодарен ему, если бы оно было. Но вынужден был бы отказаться", - сказал Геркус.

Чемпионат
Теги: Спартак Геркус
Сегодня, 17:20
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#4  fd65   (Сегодня, 19:45)
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Такие долбодятлы паровозам самим нужны..... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#3  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 19:11)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
зачем Спартаку п***к, проблем мало?))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:31)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Каков нахал, тебя не только к Спартаку нельзя подпускать, тебя теперь каждый уважающий себя клуб должен сторониться.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 17:41)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
тебе ни кто и не предлагал, пес смердящий! сколько ты крови в Локо Палычу попортил!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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