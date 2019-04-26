Илья Геркус: если бы мне предложили возглавить "Спартак", я бы не согласился

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что не планирует работать в "Спартаке"."Если бы мне предложили возглавить "Спартак", я бы не согласился. Это исключено. У меня такой бэкграунд, что опция "Спартака" не для меня. Спасибо за предложение, я был бы очень благодарен ему, если бы оно было. Но вынужден был бы отказаться", - сказал Геркус.