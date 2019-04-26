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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

На пост гендиректора "Спартака" претендует Юрий Первак

По данным "СЭ", на пост генерального директора "Спартака" рассматривается кандидатура Юрия Первака.

Речь не идет о том, что операционную деятельность клуба точно возглавит именно Первак, в середине 2000-х годов уже руководивший "Спартаком". Его фамилия называется в бизнес-кругах, близких к клубу. В то же время, с большой долей вероятности, можно говорить о том, что Сергей Родионов останется в структуре "Спартака" - возможно, он вернется в клубную академию.

Напомним, ранее стало известно, что Наиль Измайлов покинет пост вице-президента "Спартака" по окончании текущего сезона, а Родионов уйдет с поста спортивного директора.
Теги: Спартак
Сегодня, 17:53
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#2  Blessing  Спб (Сегодня, 18:54)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
при Перваке у Спартака была пожалуй лучшая

Да да, это именно тот, кто вам нужен. Если кто и сможет заменить невосполнимую потерю Родионова и Измайлова, то только он.
Надо отдать должное, свиньи умеют выходить из положения, даже после такого удара судьбы, как утрата идолов директората спартака, Родионова и Измайлова.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 18:04)
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Болеет за:
«Спартак»
при Перваке у Спартака была пожалуй лучшая селекция за все время! того же Видича привел он! правда ему тогда усиленно мешал Смоленцев, который в итоге и вытолкал его из Спартака и пошло все грустно, появились Кавенаги и Родригес, Моцарт...
в общем думаю Первак не худший вариант!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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