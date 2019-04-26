Сесар Навас вернулся в "Рубин"

? Цезарь Навас и Рубен Пулидо вошли в селекционный отдел «Рубина»!



Подробнее ?? https://t.co/tCmf4x7SCA pic.twitter.com/4i7k6vRVP9 — «Рубин» Казань (@fcrk) April 26, 2019

Экс-защитник "Рубина" Сесар Навас возглавил селекционный отдел казанского клуба.Также к клубу присоединится выступавший в прошлом в испанской примере и чемпионате Греции Рубен Пулидо, который и рассказал о назначении."Наши обязанности — это селекционная работа. Клуб задает параметры игрока, который требуется, а мы его ищем. Постараемся оказывать всемерную поддержку в части поиска футболистов. В основном будем ориентироваться на европейский и российский рынки, учитывая огромный опыт Сесара Наваса", - сказа испанец.