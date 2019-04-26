"Ростов" вылетел в Махачкалу на матч с "Анжи"

"Ростов" вылетел в Махачкалу на матч 26-го тура чемпионата России против "Анжи", информирует пресс-служба желто-синих.Встреча пройдет 27 апреля, начало – в 16.40 (мск).