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Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

"Спартак" объявит имена новых руководителей 14 мая

По данным "СЭ", новое руководство "Спартака" станет известно 14 мая.

При этом информация о возможных назначениях бывшего гендиректора красно-белых Юрия Первака и экс-вице-президента "Монако" Вадима Васильева не нашла подтверждения - в клуб вместо Наиля Измайлова и Сергея Родионова придут другие лица.

Напомним, вчера москвичи разгромно проиграли тульскому "Арсеналу" в матче 25-го тура премьер-лиги (0:3).
Теги: Спартак
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#1  Blessing  Спб (Сегодня, 19:22)
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Болеет за:
«Зенит»
14 мая откроется новая страница в истории великого спартака. Мы узнаем имена тех, с кем дружине Федуна предстоит покорят футбольные вершины России и Европы! А для нас, простых грешных, начинаются тяжёлые времена погони за тарасовским гигантом, и грызня между собой, за право считаться вторым. disappointed


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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