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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Нобель Арустамян: в следующем сезоне бюджет "Динамо" будет на уровне ЦСКА

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, как будет комплектоваться московское "Динамо" в межсезонье.

"Бюджет "Динамо" позволит приглашать качественных игроков, но конкретных имен пока нет. Сначала нужно закончить сезон, а потом заниматься трансферами. Правда, делать это придется максимально оперативно, чтобы к первому июньскому сбору у тренера уже был костяк новой команды.

Бюджет "Динамо" будет в пятерке самых высоких в РПЛ в будущем сезоне. С "Зенитом", "Спартаком" и "Локомотивом" в финансовом плане тягаться тяжело. Думаю, это будет уровень бюджета ЦСКА", — сказал Арустамян в эфире "Матч ТВ".
Теги: Динамо ЦСКА Арустамян
Сегодня, 20:39
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9
(0)
#9  yuri  спб (Сегодня, 21:37)
  • -1
  •  (3)

если в голове мусор, то никакой бюджет не поможет.Так сказал синьор кот, а он просто так не говорит. Убили людей- вот возмездие.
--
минусовщиков и новое поколение дегенератиков спрятать в кусты свои рылы!
---
Smokie


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  ДЯДЬКА   (Сегодня, 21:32)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FC VOLGA
Никто себя не проявляет.

Ахметов стал игроком сб. России.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#7  pisto   (Сегодня, 21:24)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
А нафига им в пердиве такой бюджет?
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#6  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 21:16)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Волга НН»
Цитата: sraptakpain
Цитата: FC VOLGA
ЦСКА нищий клуб

нищий и рационально использующий средства разные понятия. да будь у них бюджет в 150 лямов на трансферы - слабо верится что они их бы всадили просто ради "всадить"

А как он их рационально использовал? Никто себя не проявляет.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#5  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 21:03)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: FC VOLGA
ЦСКА нищий клуб

нищий и рационально использующий средства разные понятия. да будь у них бюджет в 150 лямов на трансферы - слабо верится что они их бы всадили просто ради "всадить"
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#4  Яamon   (Сегодня, 21:03)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
бестолку, пока вся верхушка не поменяется
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#3  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 21:00)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Волга НН»
ЦСКА футболистов не покупает ,Бекао и Влашич в аренде. С 40 млн Головина и Витиньо ,они на футболистов наверное меньше 10 млн потратили. ЦСКА нищий клуб ,и в 5-ку он вряд ли входит.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 20:46)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
так разве вопрос в бюджете? те же кони за копейки взяли полсостава.
вопрос не в имени игрока, а в качестве его мастерства и в том, как верно эти качества использовать.
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:45)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
а результат Енисея!)))
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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