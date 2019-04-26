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Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Тина Канделаки: жаль, что Измайлов покинул "Спартак". Мы потеряли профессионального управленца

Тина Канделаки выразила жалость об уходе Наиля Измайлова с поста вице-президента "Спартака".

"Сегодня стало известно, что из "Спартака" уходит Наиль Измайлов — один из самых сильных менеджеров в отечественном футболе. Человек, умеющий мыслить проектно и доводить идею до результата. Жалко. Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца", - написала Канделаки в своем телеграме.
Теги: Канделаки Спартак
Сегодня, 21:51
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(4)
#4  Apant1   (Сегодня, 22:22)
  • +1
  •  (1)
online

Как бы нам всем её потерять
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#3  foresten  Челябинск (Сегодня, 22:11)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
канделаки покажи свою манделаки
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:03)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ждём когда и тебя нах выкинут с канала... С...тина


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  Брюзга  Рязань (Сегодня, 21:58)
  • +4
  •  (4)
online

Похвала от этой... ~ подтверждение правильности решения.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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