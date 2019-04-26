Россия РПЛ 2018/19
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21:51
Тина Канделаки: жаль, что Измайлов покинул "Спартак". Мы потеряли профессионального управленца (4)
Тина Канделаки: жаль, что Измайлов покинул "Спартак". Мы потеряли профессионального управленца (4)
21:38
Сборная Черногория наказана за проявление расизма в игре с Англией. Следующую игру они проведут при пустых трибунах
Сборная Черногория наказана за проявление расизма в игре с Англией. Следующую игру они проведут при пустых трибунах
21:05
Колыванов: новая арена будет заполняться, "Торпедо" хочет играть как "Барселона". Правда пока не получается
Колыванов: новая арена будет заполняться, "Торпедо" хочет играть как "Барселона". Правда пока не получается
20:37
"Об этом мы и не мечтали, пиджак сработался до дыр" - новое стихотворение от Дмитрия Назарова (10)
"Об этом мы и не мечтали, пиджак сработался до дыр" - новое стихотворение от Дмитрия Назарова (10)
18:30
Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы! (11)
Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы! (11)
18:19
Сесар Навас вернулся в "Рубин" (1)
Сесар Навас вернулся в "Рубин" (1)
14:53
О завершении сделки по приобретению "Динамо" банком ВТБ будет объявлено на следующей неделе (3)
О завершении сделки по приобретению "Динамо" банком ВТБ будет объявлено на следующей неделе (3)
14:43
Рауль Рианчо: обладает ли Кононов столь масштабным весом, чтобы проводить перестройку в "Спартаке"? (1)
Рауль Рианчо: обладает ли Кононов столь масштабным весом, чтобы проводить перестройку в "Спартаке"? (1)
12:47
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (12)
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (12)
12:15
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (31)
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (31)
11:15
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (13)
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (13)
Тина Канделаки: жаль, что Измайлов покинул "Спартак". Мы потеряли профессионального управленца
Тина Канделаки выразила жалость об уходе Наиля Измайлова с поста вице-президента "Спартака".
"Сегодня стало известно, что из "Спартака" уходит Наиль Измайлов — один из самых сильных менеджеров в отечественном футболе. Человек, умеющий мыслить проектно и доводить идею до результата. Жалко. Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца", - написала Канделаки в своем телеграме.
"Сегодня стало известно, что из "Спартака" уходит Наиль Измайлов — один из самых сильных менеджеров в отечественном футболе. Человек, умеющий мыслить проектно и доводить идею до результата. Жалко. Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца", - написала Канделаки в своем телеграме.
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