Магомед Адиев может возглавить "Ахмат"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев летом может возглавить "Ахмат" в случае ухода из клуба Рашида Рахимова.41-летний Адиев тренирует "Анжи" с лета 2018 года. В текущем сезоне махачкалинский клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами и может прекратить свое существование по окончании сезона.