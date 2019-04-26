Андрей Тихонов станет экспертом на телеканале "Матч ТВ"

Бывший тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов войдет в состав экспертов "Матч ТВ"."Я рад возможности сотрудничать с главным спортивным каналом страны. Надеюсь, что мои знания и опыт пригодятся в работе футбольного эксперта. Редко кому удаётся играть до 40 лет, и я доволен тем, как сложилась моя карьера футболиста и тренера. С большим желанием приступаю к работе, я знаком со многими будущими коллегами и уверен, что впереди зрителей "Матч ТВ" ждёт много интересных студийных эфиров", - сказал Тихонов.