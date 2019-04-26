Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
Сезон | Таблица | Календарь

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Андрей Тихонов станет экспертом на телеканале "Матч ТВ"

Бывший тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов войдет в состав экспертов "Матч ТВ".

"Я рад возможности сотрудничать с главным спортивным каналом страны. Надеюсь, что мои знания и опыт пригодятся в работе футбольного эксперта. Редко кому удаётся играть до 40 лет, и я доволен тем, как сложилась моя карьера футболиста и тренера. С большим желанием приступаю к работе, я знаком со многими будущими коллегами и уверен, что впереди зрителей "Матч ТВ" ждёт много интересных студийных эфиров", - сказал Тихонов.

Чемпионат
Теги: Тихонов
Вчера, 22:47
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2
(4)
#2  kurynin60  г. Курск (Вчера, 23:43)
  • 0
  •  (4)

Андрей у тебя появился опыт. Болелы спартака тебя уважают . Давай ке нам главным тренером!
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Вчера, 23:20)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вляпался в дерьмо, жаль...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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