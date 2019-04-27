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Локомотив
ЦСКА
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Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Член совета директоров "Лукойла" Михайлов станет вице-президентом "Спартака", Цорн будет отвечать за селекцию

Член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов станет новым вице-президентом "Спартака", сообщает Чемпионат.

Михайлов – член совета директоров "Спартака" с 2004 года. В клубе в основном курировал работу с болельщиками.

Скаут и матч-агент Томас Цорн будет отвечать в "Спартаке" за селекцию.
Теги: Спартак
Сегодня, 10:03
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9
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#9  Blessing  Спб (Сегодня, 10:50)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Говорят "великий клуп", а сраного футбольного специалиста из общества спартак не могут найти, всё шарахаются по нефтеменеджерам.
Вы еще директора рынка обустройте, там ребята ушлые, и мясо всегда в обороте будет, даже такое тухленькое.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  ale  Вятка (Сегодня, 10:33)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Шило на мыло. Походу будет еще хуже. Федуна надо выкидывать, тогда может что и поменяется.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#7  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 10:32)
  • +2
  •  (2)

Идентификация Цорна.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#6  Egorysche   (Сегодня, 10:29)
  • +3
  •  (5)
online

вот реально, болею за ЦСКА, но спартаковских фанатов реально жалко... одних эффективных менеджеров, меняют на других, ещё более эффективных...
А ведь ещё не все знают, что непопадание в ЛЧ (уже свершившийся факт) по итогам этого сезона обязывал Спартак затыкать дыру финансового Fairplay в размере 15 лямов евро, иначе бан на еврокубки на несколько лет
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#5  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 10:27)
  • +4
  •  (4)
online

Ну как же, Михайлов. Один из самых известнейших топ- менеджеров в футболе! Прекрасно наладил отношения Спартака с болельщиками! Мы помним его гениальную стратегию- "ваше дело покупать билеты и не гавкать"

Цорн - также отличный выбор!)) Теперь Педрош и Артонов будет завозить он.

Единственный плюс для Спартака- теперь Шаблия и межегуркиса выкинут из Спартака, а стал быть и их говноклиентов- Мелкадзе, Ломовицкого Расказова, Шитова


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#4  Denx   (Сегодня, 10:20)
  • +3
  •  (3)

Нас опять объеба......расходимся!
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#3  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 10:19)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
мясные...мои соболезнования smirk ...эта музыка будет вечной...
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
#2  командир   (Сегодня, 10:18)
  • -3
  •  (5)
online

Спартак, как парашенко - всё каких-то томасов подавай
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:10)
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Круговорот клоунов.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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