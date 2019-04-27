Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Виллем II
Гронинген
Ден Хааг
Херенвен
ВВВ-Венло
Зволле
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 32 80
2 ПСВ Эйдховен 32 80
3 Фейеноорд 32 62
4 АЗ Алкмаар 32 55
5 Утрехт 32 50
6 Хераклес 32 48
7 Витесс 32 47
8 Виллем II 32 44
9 Гронинген 31 42
10 Ден Хааг 32 39
11 Херенвен 32 38
12 ВВВ-Венло 32 38
13 Зволле 31 35
14 Фортуна С 32 34
15 Эммен 32 32
16 Де Графсхап 32 29
17 Эксельсиор 32 27
18 НАК Бреда 32 22
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев отметил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в России.

"Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из России. Всё-таки борьба в Лиге чемпионов – это интереснее, чем бороться за выживание. Важно, какие будут ставиться цели, всем хочется выступать на высоком уровне", - сказал футболист.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Караваев принял участие в 31-м матче и отличился 5 результативными передачами.

Матч ТВ
Теги: Караваев Витесс
Сегодня, 12:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  Freddy   (Сегодня, 13:45)
  • -4
  •  (4)

от тебя бомжатиной за версту фанит парень,прынцесса на горошине.....
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 13:30)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Всё-таки борьба в Лиге чемпионов – это интереснее, чем бороться за выживание

Адекватно,игрок такого уровня в хороших европейских чемпионатах пригодится только клубам со дна турнирной таблицы а у нас он может попасть в основной состав например Зенита и играть в Лиге Чемпионов!Да еще и зарплата раза в 4 будет выше!Заболотный меня поддержит!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама