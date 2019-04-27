Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев отметил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в России."Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из России. Всё-таки борьба в Лиге чемпионов – это интереснее, чем бороться за выживание. Важно, какие будут ставиться цели, всем хочется выступать на высоком уровне", - сказал футболист.В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Караваев принял участие в 31-м матче и отличился 5 результативными передачами.