Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы

Адвокат Вячеслав Барик, участвующий в процессе по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в избиении нескольких человек, предположил, что гособвинитель будет требовать для футболистов реальный срок.

"Наказание будет озвучено в прениях сторон. Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы", — цитирует Барика "RT на русском".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
#4  casabl   (Сегодня, 15:00)
  • -1
  •  (1)
online

Там светит максимум до 7. Посидят по трёшке.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:53)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Я уже давно говорил, что реальный срок впаяют. Только сдаётся мне, срок этот будет не 5 (пусть даже так будет просить прокурор), а 3 года. Судья и верховная власть, таким образом, останутся в шоколаде (типа судья гуманист, и у "верхних" телефонного права не было). Вот - всем сестрам по серьгам.

Почему говорил о реальном сроке, в отличие от многих? Да потому что им корячится 7 лет "в потолке" - по ст. 213 ч.2 (групповое хулиганство)! А по такой статье 1 год не дают...
Да им бы и 7 лет вломили, если бы у потерпевших был тяжкий вред здоровью, а ведь такое тоже вполне могло случиться...

Так что пусть готовятся казенную робу носить.

Если дадут 3 года, то в колонии за примерное поведение отсидят всего около полугода, ибо год им зачтётся по СИЗО.


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 14:03)
  • -3
  •  (5)

Цитата: acetophenon
Сжечь в клетке. В зале суда. А родственников - всех нахрен в Сибирь. Чтобы знали, кто на Москве - хозяева.


глор начни себя и будет многим полезней.
---
минусовщики сразу идут в путешествие, отсталые. Прогрессивное человечество не остановить!
Песня


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:54)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Сжечь в клетке. В зале суда. А родственников - всех нахрен в Сибирь. Чтобы знали, кто на Москве - хозяева.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама