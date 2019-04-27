Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Оренбург
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Оренбург 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

"Анжи" - "Ростов": команды огласили составы

Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Ростова" на предстоящий матч 26-го тура чемпионата России.

"Анжи": Дюпин, Гапон, Калошин, Белов, Гиголаев, Ахъядов, Ондуа, Кулик, Закиров, Понсе, Долгов.

"Ростов": Песьяков, Хаджикадунич, Сигурдссон, Новосельцев, Чернов, Глебов, Норманн, Ерёменко, Попов, Зуев, Сигурдарсон.
Теги: Анжи Ростов
Сегодня, 15:56
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