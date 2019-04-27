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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Оренбург 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Адвокат Кирилла Кокорина: прокурор попросит реальный срок - 5 лет лишения свободы

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, высказал свое мнение по поводу дела своего подзащитного, его старшего брата, нападающего "Зенита" Александра и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Лично я оцениваю результаты слушаний крайне положительно. Дело посыпалось. Обвинение не подтверждается, а в ходе предварительного следствия была допущена масса нарушений. Это касается как оперативно-розыскных действий, так и сбора вещественных доказательств. И конечно же самое главное – это необъективные допросы свидетелей.

– Какое наказание для ваших подзащитных может попросить гособвинитель?

– Оно будет озвучено в прениях сторон. Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы", - цитирцет Барика RT.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:05
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#1  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 17:08)
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Болеет за:
«Ростов»
чё то навеяло,а шо прокурору просить.... smirk талоны на усиленное питание
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
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