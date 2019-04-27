Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат Кирилла Кокорина: прокурор попросит реальный срок - 5 лет лишения свободы
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, высказал свое мнение по поводу дела своего подзащитного, его старшего брата, нападающего "Зенита" Александра и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
– Лично я оцениваю результаты слушаний крайне положительно. Дело посыпалось. Обвинение не подтверждается, а в ходе предварительного следствия была допущена масса нарушений. Это касается как оперативно-розыскных действий, так и сбора вещественных доказательств. И конечно же самое главное – это необъективные допросы свидетелей.
– Какое наказание для ваших подзащитных может попросить гособвинитель?
– Оно будет озвучено в прениях сторон. Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы", - цитирцет Барика RT.
– Лично я оцениваю результаты слушаний крайне положительно. Дело посыпалось. Обвинение не подтверждается, а в ходе предварительного следствия была допущена масса нарушений. Это касается как оперативно-розыскных действий, так и сбора вещественных доказательств. И конечно же самое главное – это необъективные допросы свидетелей.
– Какое наказание для ваших подзащитных может попросить гособвинитель?
– Оно будет озвучено в прениях сторон. Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы", - цитирцет Барика RT.
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