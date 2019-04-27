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Оренбург
Ахмат
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Оренбург 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Директор "Чертаново": никогда не соглашусь стать гендиректором "Спартака"

Директор "Чертаново" Николай Ларин высказал свое мнение по поводу ухода из "Спартака" вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова по окончанию сезона.

– Готовы ли я занять должность генерального директора "Спартака", если поступит такое предложение? Это невозможно.

– Почему?

– Во-первых, такое предложение никогда не поступит. Во-вторых, я на такое предложение никогда не соглашусь.

– А нет ли опасения, в связи с накаляющейся снова ситуацией в клубе, за воспитанников?

– Нет никаких переживаний ни за "Спартак", ни за воспитанников. Я занимаюсь только нашей школой, только "Чертаново". В ближайшее время вся моя работа сосредоточена будет с этим клубом. Что же касается воспитанников, то, повторю то, что уже не раз говорил, наши футболисты достаточно высокого уровня, поэтому смены тренеров, руководства на них не должно сказываться.

euro-football.ru
Теги: Чертаново Спартак
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#СпартакБезГлушакова
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