Россия РПЛ 2018/19
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Директор "Чертаново": никогда не соглашусь стать гендиректором "Спартака"
Директор "Чертаново" Николай Ларин высказал свое мнение по поводу ухода из "Спартака" вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова по окончанию сезона.
– Готовы ли я занять должность генерального директора "Спартака", если поступит такое предложение? Это невозможно.
– Почему?
– Во-первых, такое предложение никогда не поступит. Во-вторых, я на такое предложение никогда не соглашусь.
– А нет ли опасения, в связи с накаляющейся снова ситуацией в клубе, за воспитанников?
– Нет никаких переживаний ни за "Спартак", ни за воспитанников. Я занимаюсь только нашей школой, только "Чертаново". В ближайшее время вся моя работа сосредоточена будет с этим клубом. Что же касается воспитанников, то, повторю то, что уже не раз говорил, наши футболисты достаточно высокого уровня, поэтому смены тренеров, руководства на них не должно сказываться.
euro-football.ru
– Готовы ли я занять должность генерального директора "Спартака", если поступит такое предложение? Это невозможно.
– Почему?
– Во-первых, такое предложение никогда не поступит. Во-вторых, я на такое предложение никогда не соглашусь.
– А нет ли опасения, в связи с накаляющейся снова ситуацией в клубе, за воспитанников?
– Нет никаких переживаний ни за "Спартак", ни за воспитанников. Я занимаюсь только нашей школой, только "Чертаново". В ближайшее время вся моя работа сосредоточена будет с этим клубом. Что же касается воспитанников, то, повторю то, что уже не раз говорил, наши футболисты достаточно высокого уровня, поэтому смены тренеров, руководства на них не должно сказываться.
euro-football.ru
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