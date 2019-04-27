Директор "Чертаново": никогда не соглашусь стать гендиректором "Спартака"

Директор "Чертаново" Николай Ларин высказал свое мнение по поводу ухода из "Спартака" вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова по окончанию сезона.– Готовы ли я занять должность генерального директора "Спартака", если поступит такое предложение? Это невозможно.– Во-первых, такое предложение никогда не поступит. Во-вторых, я на такое предложение никогда не соглашусь.– Нет никаких переживаний ни за "Спартак", ни за воспитанников. Я занимаюсь только нашей школой, только "Чертаново". В ближайшее время вся моя работа сосредоточена будет с этим клубом. Что же касается воспитанников, то, повторю то, что уже не раз говорил, наши футболисты достаточно высокого уровня, поэтому смены тренеров, руководства на них не должно сказываться.