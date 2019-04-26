Россия РПЛ 2018/19
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18:23
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (11)
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (11)
17:28
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (5)
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (5)
14:30
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (38)
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (38)
13:49
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (20)
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (20)
12:49
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
10:51
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
10:03
Член совета директоров "Лукойла" Михайлов станет вице-президентом "Спартака", Цорн будет отвечать за селекцию (23)
Член совета директоров "Лукойла" Михайлов станет вице-президентом "Спартака", Цорн будет отвечать за селекцию (23)
Вчера, 23:21
"Метц" вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета
"Метц" вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета
Певица Юлианна Караулова назвала Джикию легендой футбола
Певица Юлианна Караулова поделилась фотографией с защитником московского "Спартака" Георгием Джикией.
"Когда узнаешь, что лучший игрок любимой команды слушает твои песни, то для тебя (ну, меня, то есть — вы поняли) он автоматически становится самым лучшим футболистом не просто в стране, а в мире! Я знаю, что мне сейчас завидуют и девушки и парни — рядом со мной наша будущая легенда футбола (кроме шуток, я уверена). Георгий, у вас прекрасный вкус!" — подписала снимок Караулова в инстаграме.
"Когда узнаешь, что лучший игрок любимой команды слушает твои песни, то для тебя (ну, меня, то есть — вы поняли) он автоматически становится самым лучшим футболистом не просто в стране, а в мире! Я знаю, что мне сейчас завидуют и девушки и парни — рядом со мной наша будущая легенда футбола (кроме шуток, я уверена). Георгий, у вас прекрасный вкус!" — подписала снимок Караулова в инстаграме.
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Когда узнаёшь, что лучший игрок любимой команды слушает твои песни, то для тебя (ну, меня, то есть - вы поняли) он автоматически становится самым лучшим футболистом не просто в стране, а в мире! ? Я знаю, что мне сейчас завидуют и девушки и парни –рядом со мной наша будущая легенда футбола (кроме шуток, я уверена!) @georgiy_14. Георгий, у вас прекрасный вкус! ??? #Спартак #ГеоргийДжикия
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