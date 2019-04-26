Певица Юлианна Караулова назвала Джикию легендой футбола

Певица Юлианна Караулова поделилась фотографией с защитником московского "Спартака" Георгием Джикией."Когда узнаешь, что лучший игрок любимой команды слушает твои песни, то для тебя (ну, меня, то есть — вы поняли) он автоматически становится самым лучшим футболистом не просто в стране, а в мире! Я знаю, что мне сейчас завидуют и девушки и парни — рядом со мной наша будущая легенда футбола (кроме шуток, я уверена). Георгий, у вас прекрасный вкус!" — подписала снимок Караулова в инстаграме.