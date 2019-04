Певица Юлианна Караулова назвала Джикию легендой футбола

View this post on Instagram

Когда узнаёшь, что лучший игрок любимой команды слушает твои песни, то для тебя (ну, меня, то есть - вы поняли) он автоматически становится самым лучшим футболистом не просто в стране, а в мире! ? Я знаю, что мне сейчас завидуют и девушки и парни –рядом со мной наша будущая легенда футбола (кроме шуток, я уверена!) @georgiy_14. Георгий, у вас прекрасный вкус! ??? #Спартак #ГеоргийДжикия