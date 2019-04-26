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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Оренбург 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Певица Юлианна Караулова назвала Джикию легендой футбола

Певица Юлианна Караулова поделилась фотографией с защитником московского "Спартака" Георгием Джикией.

"Когда узнаешь, что лучший игрок любимой команды слушает твои песни, то для тебя (ну, меня, то есть — вы поняли) он автоматически становится самым лучшим футболистом не просто в стране, а в мире! Я знаю, что мне сейчас завидуют и девушки и парни — рядом со мной наша будущая легенда футбола (кроме шуток, я уверена). Георгий, у вас прекрасный вкус!" — подписала снимок Караулова в инстаграме.

Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 17:10
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7
(1)
#7  студия дускай   (Сегодня, 18:28)
  • 0
  •  (0)
online

караулькина все знает от нее ничего не скрыть
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#6  Corner  планета Земля (Сегодня, 18:04)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Смысл вообще постить эти твиты? люди их делают для себя, точнее, своих знакомых.
Не, мы вместо футбольных новостей шастать будем по твитам и делать
Цитата: cska1971
заголовок под срач...


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 17:55)
  • +1
  •  (1)

Vik-Nik,
Ну, если быть точным, она его назвала будущей легендой. Но новостник, как обычно, сочинил заголовок под срач...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  Sewer 79  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:44)
  • +2
  •  (2)

Смысл слов девчухи, на фото 2 легенды.
Детсад - кто со мной тот герой, кто без меня - сами знаете..


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:27)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У девчонки слишком много патоки в мозге.
Джикия отличный защитник, а ты на нем попиариться решила.
Если ты пишешь хорошую музыку, то тебе должно быть пофигу, кто тебя слушает, да хоть какой-нибудь тиран.
Но ведь ты же не станешь об этом трубить на каждом углу, так ведь?


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Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  -Steed-   (Сегодня, 17:22)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Vik-Nik,
лично мне кажется, что парень сдал в игре и немало так сдал...


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ОУКС!
Регистрация: 25.04.2019 [жалоба]
#1  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 17:17)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
бля, в чем же его легендарность заключается?
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
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