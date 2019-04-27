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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Оренбург 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы "Зенита" на победу в Российской премьер-лиге.

"Ближе всего к Лиге чемпионов "Зенит" и "Локомотив". Шансов больше всего у них, но это как через дорогу перейти – вроде 10 метров, надо перейти и тогда сказать: "я живой". Так и здесь надо доиграть последние туры. Вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой. Но в процентном соотношении "Зенит", конечно, явный фаворит", - цитирует Игнатьева РИА "Новости".
Теги: Игнатьев Манчини Зенит
Сегодня, 17:28
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5
(4)
#5  Vladimir Kondakov   (Сегодня, 18:40)
  • 0
  •  (0)
online

Ещё пост не закончился,кончай бухать.
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#4  Орик  СПб (Сегодня, 17:50)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Чушь какая то, отрыв "во времена Манчини" был до зимней паузы, а не за 5 туров до финиша.)
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
#3  Realist2000   (Сегодня, 17:47)
  • -5
  •  (5)

В этом году соперники на блюдечке преподнесли титул,хотя по игре это один из худших сезонов Зенита.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  Sewer 79  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:47)
  • +6
  •  (6)

Зенит - чемпион!
Из Игнатьева слабоватый интриган.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007 [жалоба]
#1  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:46)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
"Вспомните времена Манчини..."

Даже не мечтай, "редиска" (нехороший человек).
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
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