Россия РПЛ 2018/19
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Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы "Зенита" на победу в Российской премьер-лиге.
"Ближе всего к Лиге чемпионов "Зенит" и "Локомотив". Шансов больше всего у них, но это как через дорогу перейти – вроде 10 метров, надо перейти и тогда сказать: "я живой". Так и здесь надо доиграть последние туры. Вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой. Но в процентном соотношении "Зенит", конечно, явный фаворит", - цитирует Игнатьева РИА "Новости".
"Ближе всего к Лиге чемпионов "Зенит" и "Локомотив". Шансов больше всего у них, но это как через дорогу перейти – вроде 10 метров, надо перейти и тогда сказать: "я живой". Так и здесь надо доиграть последние туры. Вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой. Но в процентном соотношении "Зенит", конечно, явный фаворит", - цитирует Игнатьева РИА "Новости".
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