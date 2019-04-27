Россия РПЛ 2018/19
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18:23
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (11)
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (11)
17:28
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (5)
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (5)
14:30
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (38)
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (38)
13:49
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (20)
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (20)
12:49
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
10:51
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
10:03
Член совета директоров "Лукойла" Михайлов станет вице-президентом "Спартака", Цорн будет отвечать за селекцию (23)
Член совета директоров "Лукойла" Михайлов станет вице-президентом "Спартака", Цорн будет отвечать за селекцию (23)
Вчера, 23:21
"Метц" вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета
"Метц" вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета
"Ростов" не смог обыграть "Анжи"
В матче 26-го тура чемпионата России "Ростов" на выезде сыграл вничью с "Анжи".
Чемпионат России
26 тур
"Анжи" – "Ростов" 1:1
Голы: Закиров, 79 - Еременко, 40
"Анжи": Дюпин, Гапон, Калошин, Белов, Гиголаев (Эльмурзаев, 78), Ахъядов, Ондуа, Кулик, Закиров, Понсе (Лескано, 81), Долгов.
"Ростов": Песьяков, Хаджикадунич, Сигурдссон, Новосельцев, Чернов, Глебов, Норманн, Ерёменко, Попов (Ионов, 75), Зуев (Зайнутдинов, 86), Сигурдарсон (Шомуродов, 73).
Предупреждения: Зуев, 60, Эльмурзаев, 84
Чемпионат России
26 тур
"Анжи" – "Ростов" 1:1
Голы: Закиров, 79 - Еременко, 40
"Анжи": Дюпин, Гапон, Калошин, Белов, Гиголаев (Эльмурзаев, 78), Ахъядов, Ондуа, Кулик, Закиров, Понсе (Лескано, 81), Долгов.
"Ростов": Песьяков, Хаджикадунич, Сигурдссон, Новосельцев, Чернов, Глебов, Норманн, Ерёменко, Попов (Ионов, 75), Зуев (Зайнутдинов, 86), Сигурдарсон (Шомуродов, 73).
Предупреждения: Зуев, 60, Эльмурзаев, 84
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