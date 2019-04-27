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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Оренбург 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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"Ростов" не смог обыграть "Анжи"

В матче 26-го тура чемпионата России "Ростов" на выезде сыграл вничью с "Анжи".

Чемпионат России

26 тур

"Анжи" – "Ростов" 1:1

Голы: Закиров, 79 - Еременко, 40

"Анжи": Дюпин, Гапон, Калошин, Белов, Гиголаев (Эльмурзаев, 78), Ахъядов, Ондуа, Кулик, Закиров, Понсе (Лескано, 81), Долгов.

"Ростов": Песьяков, Хаджикадунич, Сигурдссон, Новосельцев, Чернов, Глебов, Норманн, Ерёменко, Попов (Ионов, 75), Зуев (Зайнутдинов, 86), Сигурдарсон (Шомуродов, 73).

Предупреждения: Зуев, 60, Эльмурзаев, 84
Теги: Анжи Ростов
Сегодня, 18:23
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11
(2)
#11  Rostov forever  Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:41)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Позорище.... Забивать не умели и не умеют, а с приходом Кафанова и оборона развалилась... Валеру-мотиватора не видно, сейчас опять будет вечная песня, что "по самоотдаче претензий нет, и вообще играли неплохо". Уже говорил, что с этим составом больших побед не будет... Валера, выгрызайте Кубок и гоните половину состава.
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#10  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 18:40)
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online
Болеет за:
«Шинник»
да че вы так резко реагируете. все оступаются. даже Зенит анжи проигрывал
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#9  pivo69  Германия (Сегодня, 18:39)
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online

Цитата: xxd
Че то Карп сдулся, силенок Ростову на весь сезон не хватило.Если игроков новых нет,хотя бы ковер поменяли бы на всякий случай..)

Неужели не понятно,что Карпин буквально
загнал свою команду в игре против
Спартака.Всё,команда сдохла,поскольку
дохлых лошадей пристреливают...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#8  Бриг   (Сегодня, 18:36)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Ростов столько моментов разбазарил, да и Дюпин молодец..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#7  Dreyk   (Сегодня, 18:35)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
К слову о багаже. Ростов использовал весь багаж Бердыева, а Карпин как был сбитым летчиком, так им и остался. Жаль Ростов.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
#6  Nedvedoff2  Ростов (Сегодня, 18:29)
  • +4
  •  (4)
online

Карп, наверное, решил компенсацию получить за досрочное расторжение контракта. С таким составом просирать раз за разом... Позорище...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#5  venera  Томская обл.Северск (Сегодня, 18:29)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
да уж.чето как то не то,правильно пишут-сдулся Ростов,а вера была в него worried


--------------------
здоровья всем,с наступающей ПАСХОЙ вас болелы
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#4  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 18:27)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Позорище Ростову. Команда валится! ПОЗОРИЩЕ! Не использовать такие моменты. Нет слов. Так нельзя ребята! ПОЗОР!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#3  Марципан  Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:26)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ростов гонд...ы и ***..ы. Анжи молодцы! Преклоняюсь и снимаю перед ними шляпу. Представляю, что они вытворяли бы если бы им еще и зарплату платили.
Регистрация: 9.12.2009 [жалоба]
#2  Сандр   (Сегодня, 18:25)
  • 0
  •  (2)
online

Какая ЛЕ Анжи обыграть не смогли, первый отвалил.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 18:24)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Че то Карп сдулся, силенок Ростову на весь сезон не хватило.Если игроков новых нет,хотя бы ковер поменяли бы на всякий случай..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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