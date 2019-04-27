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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Оренбург 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Источник в "Зените" подтвердил информацию о назначении Евменова шеф-скаутом

Бывший спортивный директор ЦСКА и "Зенита" Антон Евменов возвращается в петербургский клуб, где будет работать шеф-скаутом. Эту информацию подтвердил источник в "Зените".

О готовящемся возвращении Евменова в "Зенит" первым сообщил телеграм-канал Sport_inside две недели назад.

Футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков сегодня, 27 апреля, написал в твиттере, что Евменов будет работать в связке со спортивным директором Хавьером Рибалтой, который его и позвал в "Зенит".

Sport24
Теги: Зенит
Сегодня, 18:23
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#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
что Евменов будет работать в связке со спортивным директором

Понятно что в связке - до такой кормушки одного никто не допустит!Будут вместе свой процент на трансферах и зарплатах игроков рубить а остальное отправлять наверх!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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