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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Валерий Карпин: "Ростов" пять 500-процентных моментов не забил

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью с "Анжи".

- Первый тайм "Ростов" побеждает, потом создает моменты и не забивает. Проблемы только в реализации?

- Ну а вы как думаете?

- Думаю, что проблема еще и в "Анжи".

- В "Анжи" - в чем? В том, что мы создали пять 500-процентных моментов и не забили?
Теги: Карпин Ростов Анжи
Сегодня, 18:52
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8
(1)
#8  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:17)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Видно не хотят ни Ростов ни Ахмат двигать Спартак вниз.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#7  ДЯДЬКА   (Сегодня, 20:52)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pivo69

Дурачёк,Карпин свою команду угробил,
чтобы выиграть у Спартака.Загнал
футболистов,как лошадей.
Поэтому команда встала.Специалисты
ещё в день победы над Спартаком говорили:
-отольётся эта победа Ростову горькими
слезами.Так и вышло!

Да ты даже брянского ишперта переплюнул своей глупостью. joy
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#6  pivo69  Германия (Сегодня, 19:39)
  • -6
  •  (6)

Цитата: anatolik189
.Обыграть нынешний Спартак не может только самый ленивый!

Дурачёк,Карпин свою команду угробил,
чтобы выиграть у Спартака.Загнал
футболистов,как лошадей.
Поэтому команда встала.Специалисты
ещё в день победы над Спартаком говорили:
-отольётся эта победа Ростову горькими
слезами.Так и вышло!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#5  Респаун   (Сегодня, 19:16)
  • +1
  •  (5)
online

anatolik189,
А иди-ка гавна поешь, дурачок спартаковский
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
#4  Rostov forever  Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:04)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Бездари...
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#3  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 19:04)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Карпуша,ты выиграл у Спартака,зачем дальше играть то?Задача на сезон была одна-выиграть у Спартака!Отправляй команду в отпуск!!!А то я знаю стратегию Спартака,я сам стратег.Обыграть нынешний Спартак не может только самый ленивый!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#2  Bender  г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:00)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
КАРП УХОДИ !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
#1  РостовПапа   (Сегодня, 18:57)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Не забили или не хотели забить?
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
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