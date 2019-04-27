Валерий Карпин: "Ростов" пять 500-процентных моментов не забил

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью с "Анжи".- Ну а вы как думаете?- В "Анжи" - в чем? В том, что мы создали пять 500-процентных моментов и не забили?