Россия РПЛ 2018/19
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21:29
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (1)
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (1)
20:54
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (4)
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (4)
18:38
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
18:23
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
17:28
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
14:30
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (42)
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (42)
13:49
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (24)
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (24)
12:49
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
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Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
Валерий Карпин: "Ростов" пять 500-процентных моментов не забил
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью с "Анжи".
- Первый тайм "Ростов" побеждает, потом создает моменты и не забивает. Проблемы только в реализации?
- Ну а вы как думаете?
- Думаю, что проблема еще и в "Анжи".
- В "Анжи" - в чем? В том, что мы создали пять 500-процентных моментов и не забили?
- Первый тайм "Ростов" побеждает, потом создает моменты и не забивает. Проблемы только в реализации?
- Ну а вы как думаете?
- Думаю, что проблема еще и в "Анжи".
- В "Анжи" - в чем? В том, что мы создали пять 500-процентных моментов и не забили?
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