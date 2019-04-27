"Арсенал": можно бесконечно смотреть, как твоя команда громит "Спартак"

???Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как твоя команда громит "Спартак". https://t.co/jfuQJ4BJkU — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) April 27, 2019

Тульский "Арсенал" опубликовал репортаж о домашнем матче с московским "Спартаком"."Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как твоя команда громит "Спартак", — говорится в сообщении туляков.