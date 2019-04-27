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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

"Арсенал": можно бесконечно смотреть, как твоя команда громит "Спартак"

Тульский "Арсенал" опубликовал репортаж о домашнем матче с московским "Спартаком".

"Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как твоя команда громит "Спартак", — говорится в сообщении туляков.

Теги: Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 19:27
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26
(4)
#26  Spartacus1971   (Сегодня, 21:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну бомжам больше залетело,аж 4,да и коней в одну калитку,причем с основными составами.А у нас был не основной.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#25  DROOZD  брянск (Сегодня, 21:44)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Максим I,
А кто платил?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#24  -Steed-   (Сегодня, 21:43)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Freddy
провинциалам простительно и свойственно такое поведение

е5 свинарню и глумиться? О да, крошка, мы все такие "провинциалы" laughing


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ОУКС!
Регистрация: 25.04.2019 [жалоба]
#23  Бодун  Улус Джучи (Сегодня, 21:42)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Максим I
Согласен: это как-то недостойно - трупы пинать ногами...

Великодушный сер сплюнул кусок дерьма на вентилятор. Овса мешок серу!)
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#22  Blessing  Спб (Сегодня, 21:26)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Удивительно, что вы свою принадлежность к УБОГИМ, применяете на других.

Удивительно, что вы нас принимаете за убогих, лидеров, и это в вашем то незавидном положении.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#21  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:16)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Съездите в Оренбург ,вот тогда и вернемся к этому разговору.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#20  ДЯДЬКА   (Сегодня, 21:14)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Freddy
провинциалам простительно и свойственно

По два раза в год отгружать по трехе в семиместную калитку joy
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#19  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:12)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Побили убогих, и радости полные штаны. Какое достижение...!

Удивительно, что вы свою принадлежность к УБОГИМ, применяете на других.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#18  cska1971  Москва (Сегодня, 21:11)
  • +2
  •  (6)

Freddy,
Походу провинциалы здесь вы...))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#17  Freddy   (Сегодня, 21:01)
  • -5
  •  (9)

провинциалам простительно и свойственно такое поведение
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#16  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 20:52)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сыч
А пинать проигравшего?

Проигравший это заслужил. Может, быстрее в себя придут. Тогда опять будут отгружать Арсеналу по 4 банки. И такое им пересматривать уже не захочется.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#15  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:31)
  • -1
  •  (3)

Сыч,
Подлость,когда пятеро одного ногами пиначат.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#14  casabl   (Сегодня, 20:27)
  • -3
  •  (5)

Зачем пузыри пускать? Просто был хороший футбол, кому-то повезло, кому-то нет.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#13  ДЯДЬКА   (Сегодня, 20:21)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Максим I
Но ведь Кононов врятли не платил неустойку за досрочный разрыв контракта

И что это меняет? Кидалово оно и есть кидалово. Правда Арсенал от этого только выиграл.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#12  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:13)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Бывалый
Как бы это цинично не звучало, но достойный троллинг за кидалово главного тренера в середине сезона. Мямле бы поучиться чести и достоинству у Карпина.

Но ведь Кононов врятли не платил неустойку за досрочный разрыв контракта...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#11  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 20:10)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Как бы это цинично не звучало, но достойный троллинг за кидалово главного тренера в середине сезона. Мямле бы поучиться чести и достоинству у Карпина.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#10  Svetliykenig  Калининград (Сегодня, 20:09)
  • -4
  •  (10)

Ну вот, голубые вороны слетаются. Танцы на костях.
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 20:07)
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Побили убогих, и радости полные штаны. Какое достижение...!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Sashass   (Сегодня, 20:06)
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сыч
А пинать проигравшего? Что-то в этом сродни подлости.

это смотря кто проигравший...пни свинью blush
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#7  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:02)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сыч
Это всё таки спорт. Выиграли - молодцы. А пинать проигравшего? Что-то в этом сродни подлости.

Согласен: это как-то недостойно - трупы пинать ногами...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#6  Респаун   (Сегодня, 19:59)
  • +1
  •  (5)

Сыч,
Ваша команда похоже не обыграла спартак
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
#5  miktar   (Сегодня, 19:56)
  • -2
  •  (10)
online

Цитата: ujhsysx
Это сродни тому, что проиграем всё, и плевать, самое главное, это выиграли 3-0 у Спартака, я думал, что вроде как уже и забыть им это всё, и надо готовиться к следующей игре, ан нет, ну никак из мозгов не выходит. Интересно, сколько ещё времени, они это будут вспоминать, год, два, или может до бесконечности.



Сколько ещё будет цитироваться фраза "народные великанчики"?


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#4  ujhsysx  Москва (Сегодня, 19:48)
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это сродни тому, что проиграем всё, и плевать, самое главное, это выиграли 3-0 у Спартака, я думал, что вроде как уже и забыть им это всё, и надо готовиться к следующей игре, ан нет, ну никак из мозгов не выходит. Интересно, сколько ещё времени, они это будут вспоминать, год, два, или может до бесконечности.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#3  Александр  Тверь (Сегодня, 19:44)
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Показывайте это Кононову ежедневно.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#2  Сыч  Вологда (Сегодня, 19:35)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
Это всё таки спорт. Выиграли - молодцы. А пинать проигравшего? Что-то в этом сродни подлости.
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#1  oksva  Спб (Сегодня, 19:34)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Глумитесь , имеете право . Мы обтекаем , но запомним . А пока , да , на вашей улице праздник , заслуженный .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
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