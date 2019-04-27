Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:29
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (1)
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (1)
20:54
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (4)
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (4)
18:38
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
18:23
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
17:28
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
14:30
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (42)
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (42)
13:49
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (24)
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (24)
12:49
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
10:51
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов
В матче 26-го тура чемпионата России "Динамо" сыграло вничью с "Ахматом".
Чемпионат России
26 тур
"Динамо" – "Ахмат" 0:0
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулёв, 63), Теттех, Кардозу, Луценко (Черных, 77), Марков (Панченко, 59).
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади (Родолфо, 90), Нижич, Иванов, Раванелли (Роши, 85), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенг, 80).
Предупреждения: Теттех, 12, Юсупов, 54, Марков, 56, Луценко, 59
Чемпионат России
26 тур
"Динамо" – "Ахмат" 0:0
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулёв, 63), Теттех, Кардозу, Луценко (Черных, 77), Марков (Панченко, 59).
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади (Родолфо, 90), Нижич, Иванов, Раванелли (Роши, 85), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенг, 80).
Предупреждения: Теттех, 12, Юсупов, 54, Марков, 56, Луценко, 59
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.