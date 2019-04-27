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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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"Динамо" и "Ахмат" не забили голов

В матче 26-го тура чемпионата России "Динамо" сыграло вничью с "Ахматом".

Чемпионат России

26 тур

"Динамо" – "Ахмат" 0:0

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулёв, 63), Теттех, Кардозу, Луценко (Черных, 77), Марков (Панченко, 59).

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади (Родолфо, 90), Нижич, Иванов, Раванелли (Роши, 85), Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенг, 80).

Предупреждения: Теттех, 12, Юсупов, 54, Марков, 56, Луценко, 59
Теги: Динамо Ахмат
Сегодня, 20:54
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4
(0)
#4  FCD 1923  Истра (Сегодня, 21:44)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Где очки брать будем? У ЦСКА должков много.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#3  -Steed-   (Сегодня, 21:19)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Totti.,
вам лузерам от этого слаще не станет))) отчпоканные


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 25.04.2019 [жалоба]
#2  F.Totti.   (Сегодня, 21:05)
  • -4
  •  (6)

это хорошо,оба клуба злее будут и предельно мотивированны в ближайших турах
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  Бриг   (Сегодня, 20:59)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Динамо хорошо начало матч, но моменты свои не реализовало. Во втором тайме игра была равна. Ничья как закономерность.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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