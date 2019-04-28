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Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Дмитрий Хохлов: начали хорошо, а потом зачем-то подстроились под темп "Ахмата"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:0).

- Не устраивал темп игры, начали мы хорошо, а затем почему-то подстроились под темп "Ахмата". Не получалось зацепиться за мячи, много теряли в атаке.

- Панченко обычно много бьет по воротам, сейчас ни разу не ударил. Почему?

- Плотная оборона не позволяла. У него был момент, когда можно было пробить, но он сделал пас на Артура (Юсупова), - сказал Хохлов в эфире "Матч Премьер".
Теги: Хохлов Динамо Ахмат
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