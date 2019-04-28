Дмитрий Хохлов: начали хорошо, а потом зачем-то подстроились под темп "Ахмата"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:0).- Не устраивал темп игры, начали мы хорошо, а затем почему-то подстроились под темп "Ахмата". Не получалось зацепиться за мячи, много теряли в атаке.- Плотная оборона не позволяла. У него был момент, когда можно было пробить, но он сделал пас на Артура (Юсупова), - сказал Хохлов в эфире "Матч Премьер".