Андрей Пятницкий: "Спартаку" нет смысла возвращаться к Каррере

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:53
Илья Чебану: все разногласия ушли из "Локомотива"
Илья Чебану: все разногласия ушли из "Локомотива"
Вчера, 23:28
Тренер "Шальке": возможно, нам сегодня повезло
Тренер "Шальке": возможно, нам сегодня повезло
Вчера, 23:04
Григорян штурмует ФНЛ. Анонс 34-го тура ФНЛ
Григорян штурмует ФНЛ. Анонс 34-го тура ФНЛ
Вчера, 22:25
Олег Иванов: утка на поле? Нобель Арустамян закинул (3)
Олег Иванов: утка на поле? Нобель Арустамян закинул (3)
Вчера, 21:29
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (1)
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (1)
Вчера, 21:22
Николай Комличенко - лучший бомбардир чемпионата Чехии! До рекорда не хватило 1 гола (3)
Николай Комличенко - лучший бомбардир чемпионата Чехии! До рекорда не хватило 1 гола (3)
Вчера, 21:19
Люсьен Фавр: гонка за титул в бундеслиге завершена (2)
Люсьен Фавр: гонка за титул в бундеслиге завершена (2)
Вчера, 21:03
"Рома" на своем поле разгромила "Кальяри"
"Рома" на своем поле разгромила "Кальяри"
Вчера, 20:54
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (8)
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (8)
Вчера, 20:29
Маурисио Почеттино: мы должны смотреть вперёд, нельзя долго думать об игре с "Вест Хэмом"
Маурисио Почеттино: мы должны смотреть вперёд, нельзя долго думать об игре с "Вест Хэмом"
Вчера, 20:19
Зинедин Зидан: слухи про мою власть в "Реале" - неправда, я не главный даже у себя дома (1)
Зинедин Зидан: слухи про мою власть в "Реале" - неправда, я не главный даже у себя дома (1)
Вчера, 19:21
"Вулверхэмптон" поднялся на седьмое место в АПЛ
"Вулверхэмптон" поднялся на седьмое место в АПЛ
Вчера, 19:18
"Атлетико" благодаря автоголу обыграл "Вальядолид"
"Атлетико" благодаря автоголу обыграл "Вальядолид"
Вчера, 19:08
СМИ: "Спартак" вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты (1)
СМИ: "Спартак" вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты (1)
Вчера, 18:52
Валерий Карпин: "Ростов" пять 500-процентных моментов не забил (7)
Валерий Карпин: "Ростов" пять 500-процентных моментов не забил (7)
Вчера, 18:39
Ещё повоюем. «Анжи» отобрал очки у «Ростова»
Ещё повоюем. «Анжи» отобрал очки у «Ростова»
Вчера, 18:38
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
Вчера, 18:23
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
Вчера, 18:01
"Динамо" – "Ахмат": стали известны стартовые состав
"Динамо" – "Ахмат": стали известны стартовые состав
Вчера, 17:46
Карим Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы
Карим Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы
Вчера, 17:28
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
Вчера, 17:21
Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги
Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги
Вчера, 17:10
Певица Юлианна Караулова назвала Джикию легендой футбола (12)
Певица Юлианна Караулова назвала Джикию легендой футбола (12)
Вчера, 16:49
"Вест Хэм" добился гостевой победы над "Тоттенхэмом"
"Вест Хэм" добился гостевой победы над "Тоттенхэмом"
Вчера, 16:44
Валерий Гладилин: Кононов пока не поставил игру, которую хотел (3)
Валерий Гладилин: Кононов пока не поставил игру, которую хотел (3)
Вчера, 16:14
"Атлетик" и "Алавес" сыграли вничью
"Атлетик" и "Алавес" сыграли вничью
Вчера, 15:56
"Анжи" - "Ростов": команды огласили составы
"Анжи" - "Ростов": команды огласили составы
Вчера, 15:43
Агент Ташаева: уход Александра из "Спартака"? Впервые слышу (6)
Агент Ташаева: уход Александра из "Спартака"? Впервые слышу (6)
Вчера, 15:01
Поль Погба согласовал контракт с "Реалом"
Поль Погба согласовал контракт с "Реалом"
Вчера, 14:35
Диего Симеоне: второе место в Примере? Не думаю, что это провал (1)
Диего Симеоне: второе место в Примере? Не думаю, что это провал (1)
Вчера, 14:30
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (40)
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (40)
Вчера, 14:05
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Андрей Пятницкий: "Спартаку" нет смысла возвращаться к Каррере
Ветеран "Спартака" Андрей Пятницкий считает, что московскому клубу не стоит возвращать экс-наставника команды Массимо Карреру.
"Его второй сезон после чемпионского был провальный. Мы помним, сколько матчей тогда не удалось выиграть. С ЦСКА, с "Динамо", когда вели 2:0 и сыграли 2:2, с "Локомотивом" вели и проиграли, с "Тосно" на последних минутах упустили победу. Вылетели из Кубка. Я считаю, что возвращаться к Каррере нет смысла", - цитирует Пятницкого "Евро-футбол.ру".
"Его второй сезон после чемпионского был провальный. Мы помним, сколько матчей тогда не удалось выиграть. С ЦСКА, с "Динамо", когда вели 2:0 и сыграли 2:2, с "Локомотивом" вели и проиграли, с "Тосно" на последних минутах упустили победу. Вылетели из Кубка. Я считаю, что возвращаться к Каррере нет смысла", - цитирует Пятницкого "Евро-футбол.ру".
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