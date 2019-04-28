Владимир Быстров: Моуринью выиграл бы трофей с таким составом "Краснодара"

Экс-футболист "Спартака", "Зенита" и сборной России, а ныне тренер академии питерцев Владимир Быстров считает, что португальский специалист и бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью мог бы выиграть трофей с "Краснодаром"."Моуринью, наверное, выиграл бы трофей с таким составом "Краснодара", но это не в стиле президента Сергея Галицкого. Он хочет построить команду по-своему", – сказал Быстров в эфире телеканала "Матч Премьер".