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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Владимир Быстров: Моуринью выиграл бы трофей с таким составом "Краснодара"

Экс-футболист "Спартака", "Зенита" и сборной России, а ныне тренер академии питерцев Владимир Быстров считает, что португальский специалист и бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью мог бы выиграть трофей с "Краснодаром".

"Моуринью, наверное, выиграл бы трофей с таким составом "Краснодара", но это не в стиле президента Сергея Галицкого. Он хочет построить команду по-своему", – сказал Быстров в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Быстров Спартак Моуринью Краснодар
Сегодня, 12:40
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#3  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:29)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Не факт


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Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:36)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Но тогда это бы не был нынешний Краснодар, который имеет результат именно атакующей комбинационной схеме... Не нравится Быстров как эксперт. Разница в интеллекте с Аршавиным сразу видна...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  alex011  Vladivostok (Сегодня, 13:10)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Быстров много говорит, в эксперты метит
Регистрация: 7.06.2018 [жалоба]
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