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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Хавбек "Спартака" заявил, что никогда в жизни не будет играть в ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий рассказал о своей любви к красно-белым, передает официальный сайт клуба.

Для игрока этот сезон первый, который он проводит за основу "Спартака". Он отметил, что никогда не сможет предать команду и перейти в столичный ЦСКА.

"Я люблю "Спартак", этот клуб воспитал меня. Были люди, которые говорили, не стоит соглашаться на долгосрочный контракт. Спрашивали, не смущает ли это меня. Но я хочу играть за красно-белых как можно дольше.

Не хочу делать громких заявлений о том, что всегда буду должен "Спартаку", в котором прошел все этапы - от Академии до основы. Зато могу сказать, что никогда не соглашусь играть в ЦСКА. Пусть мне эти слова потом припоминают, но - никогда в жизни!" - сказал Ломовицкий.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 13:08
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17
(2)
#17  miktar   (Сегодня, 15:02)
  • 0
  •  (0)
online

А я расплакался. Жаль . И так жаль И как хочешь жаль. Сижу и плпепю. Есть же такие сильняги -людишки.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#16  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:00)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ujhsysx
Был один такой, назывался Дзюбой, бил себя в грудь, целовал эмблему и где он сейчас, а там, где он сейчас находиться, лично для меня этот поганый клуб, будет ещё похлеще ЦСКА, так что всё в жизни бывает.

Конечно,зеня поганый,но как можно в Москве болеть за ПФК? Я понимаю,дети прапорщиков за неё в провинции болеют.И какое отношение к армии оно имеет?Ослы,может объясните


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#15  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 14:13)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ну всё логично, приятно иметь дело с принципиальными людьми. Удачи Ломовицкому.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#14  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 14:07)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Еще один дурачек из свинофермы!Да ты с такой игрой и за спам скоро выходить перестанешь... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#13  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:50)
  • +3
  •  (7)

С тревогой ждем подобных заявлений от Мелкадзе, Расказзова, Максименки, Гулиева...

Чет подозрительно молчат(( А вдруг как перейдут в ЦСКА(((( Тогда придется Игоря, Марио, Ахметова и Чалова .. на лавку сажать, а летом по арендам распихивать)))))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#12  vasiliy   (Сегодня, 13:48)
  • +2
  •  (4)

Цитата: -Frank Dux-
ujhsysx,
о чём ты, хавронья? У вас в команде одни негры и арабы, а также воспитанники "Динамо" и "Чертаново", парочка из ЦСКА (Игнатов и Глушаков)

по этому они и народные из тех ворот откуда и весь народ сборная бегунков своих и наемников чужих laughing
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#11  Sashass   (Сегодня, 13:47)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
бедные кони confused такой облом
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#10  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:46)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Начнём с того, что такой шлак, как Ломовицкий не усилит даже наш дубль. А последний раз коренные спартаковцы переходили в ЦСКА году в 95/6-м (Мовсесян и Тяпушкин), как и в обратном направлении Бушманов и Градиленко - в том же 96-м (подчёркиваю, речь идёт лишь о твёрдых игроках основы, а не о молокососов в школьной форме). Так что обсуждать такую тему может только больной на голову Ломовицкий.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#9  -Frank Dux-   (Сегодня, 13:45)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
ujhsysx,
о чём ты, хавронья? У вас в команде одни негры и арабы, а также воспитанники "Динамо" и "Чертаново", парочка из ЦСКА (Игнатов и Глушаков)


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#8  vasiliy   (Сегодня, 13:40)
  • +3
  •  (5)

Цитата: ujhsysx
Был один такой, назывался Дзюбой, бил себя в грудь, целовал эмблему и где он сейчас, а там, где он сейчас находиться, лично для меня этот поганый клуб, будет ещё похлеще ЦСКА, так что всё в жизни бывает.

а чем поганый то что в месте с конюшней потягивает вас в течении второго десятка лет так вы уже давно середняк -команда ретро забывать пора былые заслуги и жить настоящим и будущем хотя этого уже скорее не будет
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#7  guyfox18  Москва (Сегодня, 13:37)
  • 0
  •  (0)
online

разговелся ))) ХВ
Регистрация: 19.10.2011 [жалоба]
#6  кацо  sirop4ik (Сегодня, 13:26)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
такой заголовок, как-будто это закон такой издали..а на деле даёшь срач
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#5  ujhsysx  Москва (Сегодня, 13:25)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Был один такой, назывался Дзюбой, бил себя в грудь, целовал эмблему и где он сейчас, а там, где он сейчас находиться, лично для меня этот поганый клуб, будет ещё похлеще ЦСКА, так что всё в жизни бывает.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:23)
  • +6
  •  (8)

))))))))) Паренек накидался шишками?)))) Такое тупое фанерное гавно в ЦСКА даже на лавке держать не будут.

его агента Мижигурскиса видимо уже вышибли от спартаковской кормушки, вслед за корефаном Родионовым. Цорн приведет своих карманных агентов.

Вот пацанчик и начал вылизывать ромбик, а вдруг сжалятся и оставят)))

ТОлько врд ли. Уж больно тупой и фанерный. Даже у Пиджака не попадает в старт.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:22)
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Глушаков ржет в голос
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Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Egorysche   (Сегодня, 13:12)
  • +8
  •  (16)

на кой ляд ты ЦСКА сдался? smile
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Респаун   (Сегодня, 13:10)
  • +2
  •  (10)

Тебе твой же соклубник шлюшка Игнатов скажет, что ерунда это всё. Или капитан Дениска smile
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
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