Россия РПЛ 2018/19
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Хавбек "Спартака" заявил, что никогда в жизни не будет играть в ЦСКА
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий рассказал о своей любви к красно-белым, передает официальный сайт клуба.
Для игрока этот сезон первый, который он проводит за основу "Спартака". Он отметил, что никогда не сможет предать команду и перейти в столичный ЦСКА.
"Я люблю "Спартак", этот клуб воспитал меня. Были люди, которые говорили, не стоит соглашаться на долгосрочный контракт. Спрашивали, не смущает ли это меня. Но я хочу играть за красно-белых как можно дольше.
Не хочу делать громких заявлений о том, что всегда буду должен "Спартаку", в котором прошел все этапы - от Академии до основы. Зато могу сказать, что никогда не соглашусь играть в ЦСКА. Пусть мне эти слова потом припоминают, но - никогда в жизни!" - сказал Ломовицкий.
Для игрока этот сезон первый, который он проводит за основу "Спартака". Он отметил, что никогда не сможет предать команду и перейти в столичный ЦСКА.
"Я люблю "Спартак", этот клуб воспитал меня. Были люди, которые говорили, не стоит соглашаться на долгосрочный контракт. Спрашивали, не смущает ли это меня. Но я хочу играть за красно-белых как можно дольше.
Не хочу делать громких заявлений о том, что всегда буду должен "Спартаку", в котором прошел все этапы - от Академии до основы. Зато могу сказать, что никогда не соглашусь играть в ЦСКА. Пусть мне эти слова потом припоминают, но - никогда в жизни!" - сказал Ломовицкий.
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