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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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"Уфа" дома разгромила "Урал"

"Уфа" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России обыграла "Урал" со счетом 4:1.

Чемпионат России

26 тур

"Уфа" – "Урал" 4:1

Голы: Бикфалви, 16, Вомбергар, 22, Ванек, 52 (пенальти), Игбун, 79, 90+1

"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов (Сухов, 88), Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек (Тилль, 54), Карп, Сысуев (Кротов, 76), Игбун, Вомбергар.

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Егорычев (Фидлер, 55), Эль-Кабир, Араторе (Димитров, 77), Панюков (Поляков, 61).

Удаление: Брызгалов, 58
Теги: Уфа Урал
Сегодня, 13:24
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15
(1)
#15  Робсон   (Сегодня, 14:47)
  • 0
  •  (0)
online

Хороший матч был
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#14  Дмитрий71  Тула (Сегодня, 14:35)
  • 0
  •  (0)

договорняк?
Регистрация: 27.04.2018 [жалоба]
#13  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 14:35)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#12  Volodia379   (Сегодня, 14:25)
  • +1
  •  (1)

Урал уже закончил играть чемп! Он сидит на чемоданах что бы уехать в теплые края! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#11  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 14:12)
  • +1
  •  (1)

Да уж. Неожиданный счёт.
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#10  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 14:05)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Только в нашем чемпионате могут ставить такие смешные пенали,но не ставить очевидные,а потом с белозубой улыбкой все это оправдывать...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#9  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:05)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sashass
Уфе очки нужнее?

Нет, просто Уралу всякие евро-говночашки не нужны!
Уралу и еще одной команде РПЛ...


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#8  Sashass   (Сегодня, 13:50)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Уфе очки нужнее?
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 13:48)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Очередной договорняк от Иванова
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  suarez   (Сегодня, 13:31)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Игбун прямо как Месси последний гол забил.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 13:30)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: лад
Приятно удивлен игрой. Ожидал серенькую ничью.

Это "странный матч", Урал понятно, что делает ставку на Кубок, вот и помогли матершиннику, который на волоске. За Уралом, кстати, водятся такие косяки, не даром Гончаренко сбежал оттуда.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  ujhsysx  Москва (Сегодня, 13:30)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это конечно из области фантастики, но было-бы классно, если-б ещё крылья у бомжей выиграли и не из-за того, чтобы бомжи стали чемпионами, нет, там и так всё ясно, а чтобы динаму опустить хотя-бы в стыки, а там чёрт не шутит и в ФНЛ, да на новом стадиончике, да в фнлчике, класс.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#3  кацо  sirop4ik (Сегодня, 13:29)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
лад,
что есть то есть
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#2  pivo69  Германия (Сегодня, 13:29)
  • +1
  •  (5)

Уфу с волевой победой с крупным счётом!
На пути к выходу из кризиса?
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 13:25)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Приятно удивлен игрой. Ожидал серенькую ничью.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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