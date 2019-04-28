Россия РПЛ 2018/19
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"Уфа" дома разгромила "Урал"
"Уфа" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России обыграла "Урал" со счетом 4:1.
Чемпионат России
26 тур
"Уфа" – "Урал" 4:1
Голы: Бикфалви, 16, Вомбергар, 22, Ванек, 52 (пенальти), Игбун, 79, 90+1
"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов (Сухов, 88), Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек (Тилль, 54), Карп, Сысуев (Кротов, 76), Игбун, Вомбергар.
"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Егорычев (Фидлер, 55), Эль-Кабир, Араторе (Димитров, 77), Панюков (Поляков, 61).
Удаление: Брызгалов, 58
Чемпионат России
26 тур
"Уфа" – "Урал" 4:1
Голы: Бикфалви, 16, Вомбергар, 22, Ванек, 52 (пенальти), Игбун, 79, 90+1
"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов (Сухов, 88), Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек (Тилль, 54), Карп, Сысуев (Кротов, 76), Игбун, Вомбергар.
"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Егорычев (Фидлер, 55), Эль-Кабир, Араторе (Димитров, 77), Панюков (Поляков, 61).
Удаление: Брызгалов, 58
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