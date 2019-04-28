Данил Круговой: нужно побеждать "Крылья", не хотим играть в стыках

Защитник "Уфы" Данил Круговой прокомментировал крупную победу над "Уралом" (4:1) в матче 26-го тура РПЛ.- Начали неважно, если честно. Потом выровнялись, забили и во втором тайме решили игру, и победили.- Такая работа защитника. Туда сюда бегать надо.- Может просто мы добавили и им было тяжело?- Нужно побеждать. Не хотим в стыках играть, - цитирует Кругового корреспондентИван Уральский.