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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Данил Круговой: нужно побеждать "Крылья", не хотим играть в стыках

Защитник "Уфы" Данил Круговой прокомментировал крупную победу над "Уралом" (4:1) в матче 26-го тура РПЛ.

- Начали неважно, если честно. Потом выровнялись, забили и во втором тайме решили игру, и победили.

- Ты больше играл ближе к Йокичу. Потому что позиция непривычная?

- Такая работа защитника. Туда сюда бегать надо.

- Быстров сказал, что "Урал" во втором тайме вообще не старался... Что можете сказать?

- Может просто мы добавили и им было тяжело?

- Какие ожидания от игры с "Крыльями"?

- Нужно побеждать. Не хотим в стыках играть, - цитирует Кругового корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
Теги: Уфа Урал
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#1  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:27)
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