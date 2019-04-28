Олег Романцев приехал на матч "Спартака-2"

Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев приехал на матч 34-го тура первенства Олимп-ФНЛ между "Спартаком-2" и "Тамбовом".Его сразу же окружили желающие с ним сфотографироваться и взять автограф.Пост вице-президента "Тамбова" занимает друг Романцева – Георгий Ярцев, возглавлявший "Спартак" в 1996 году.Под руководством Романцева "Спартак" восемь раз выиграл чемпионат России и один раз – чемпионат СССР.