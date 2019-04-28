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Арсенал Тула
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Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Олег Романцев приехал на матч "Спартака-2"

Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев приехал на матч 34-го тура первенства Олимп-ФНЛ между "Спартаком-2" и "Тамбовом".

Его сразу же окружили желающие с ним сфотографироваться и взять автограф.

Пост вице-президента "Тамбова" занимает друг Романцева – Георгий Ярцев, возглавлявший "Спартак" в 1996 году.

Под руководством Романцева "Спартак" восемь раз выиграл чемпионат России и один раз – чемпионат СССР.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Романцев Спартак
Сегодня, 14:33
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